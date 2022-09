SEVERININ PAKLENI PLAN! Odjavila sestru sa splitske adrese, a evo zbog čega, uz ČIJU POMOĆ i koliko je novca MOGLA DA ZARADI

O sukobu između Severine Vučković i njene sestre Marijane izgleda tek će se pisati, jer svakog dana saznajemo sve više detalja o njihovom narušenom odnosu.

Juče smo objavili naša ekskluzivna saznanja, koja nam je otkrio izvor iz Hrvatske, o tome da je pevačica, umesto da svoj deo porodične zemlje ponudi sestrama, što je morala po zakonu da uradi, ona ga je ipak ustupila vlasniku investitoru da izgradi šoping-centar. Na taj način je sestre dovela u situaciju da bez saglasnosti investitora ne mogu da prodaju svoj deo imovine. Danas otkrivamo da to nije jedino što je izazvalo jaz između Severine i njenih sestara Marijane Popović i Zdenke Vučković Žunić. Navodno, kako tvrde naši dobro obavešteni sagovornici, Marijanu je posebno pogodilo i to što ju je Severina skoro odjavila sa splitske adrese, i to, kako ona smatra, da bi mogla da proda stan njihove majke Ane.

- Severina i njena majka Ana su na silu i bez Marijaninog znanja nju odjavile sa adrese u Aninom stanu u Splitu. Namera im je bila da majka proda taj stan i da sav novac da samo Severini, a ne sestrama Marijani i Zdenki. Kada je Severina u utorak ušla u stan i u njemu zatekla Marijanu, odmah je krenula da viče na sestru: "Marš iz mog stana!" Severinina i Anina ideja bila je da se proda taj stan u Požeškoj ulici u Splitu. Taj stan ima oko 70 kvadrata i on danas na tržištu vredi oko 400.000 evra - priča naš izvor i dodatno objašnjava: - Stvar je u tome da ako Marijanu odjave sa tog prebivališta, oni mogu da prodaju taj stan. A mogu da je odjave zato što ona živi u Nemačkoj, pa zato Seve forsira tu priču da ona živi u Nemačkoj kako bi opravdala njeno brisanje iz adrese. Zato Severina mudro u javnosti govori preko advokata da njena sestra ne živi u Splitu i da godinama nemaju kontakt sa njom. To što Severina radi svojim sestrama je neviđena nepravda - završava naš izvor.

Podsetimo, u utorak po podne Severinina sestra Marijana je prijavila policiji u Splitu da ju je sestra pretukla, pa je za pevačicom raspisana poternica. Seve je uhapšena nakon toga na aerodromu u Zagrebu, a zatim je u sedištu kriminalističke policije negirala ove optužbe, pa se potom pravdala u javnosti da je ona fizički napadnuta.

