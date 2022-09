BLUD I RAZVRAT OČEKUJTE OD MENE: Lepi Mića pred ulazak u rijaliti javno RAZOTKRIO OVE zadrugare, a tek šta je rekao o NJEMU!

U masi novih zadrugara, izdvojio se jedan i stari Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, a on je ovog puta progovorio o očekivanjima za Zadrugu 6.

- Dobro sam! Nikad bolje, srce mi je kao kod mladića, ma ludilo mozga - poćeo je Lepi Mića.

Šta možemo od vas da očekujemo u šestoj sezoni "Zadruge"?

- Blud, razvrat i prevrat! (smeh) Ma ne, kao i uvek, od mene se mogu očekivati saveti, staloženost, mirnoću, i tako dalje.

Izbio je skandal sa Anom Jovanović i njenim dečkom Nikolom, kako sada Vi gledate na njihov odnos?

- Nek je Ana živa i zdrava, neka bude sa Nikolom ako smatra da je to dobro za nju. Ona mene nije shvatila, kao što me nikad i ne shvata na pravi način. Ja sam joj dao savet da se ne svađa sa Nikolom, čak sam joj rekao da ću ja pozvati Nikolu i zamoliti ga da je ne dira, da sve bude okej. Oni su ponovo ušli u neku priču, ponovo su zajedno, ništa tu nije loše, ja sam za to, nemam ništa protiv, ali ona je sve to verovatno pogrešno razumela.

Da li ste ispratili ko sve ulazi u "Zadrugu 6"?

- Ne, nisam, ali me već uveliko zovu i traže pomoć.

Kakvu pomoć?

- Pa, traže mi savete, šta rade, kako da se ponašaju... Evo, već ih imam 20-ak na telefonu! (smeh) Nema tu klanova, ja sam uvek bio samostalni igrač.

Gruja ulazi u "Zadrugu 6", sada je slobodan, sveže razveden.

- Sada neka pređe na dečake! Kad je bio oženjen, išao je da se k*rva, da se švaleriše sa ženama, e sad, to više nije poenta, mora da bude bitan.

Mislite da će upoznati neku novu, koja će mu skrenuti misli sa Mime?

- Ma, neće... Mislim da je Gruja sve to radio jer je imao jako loše odnose sa suprugom, pa je tako našao drugu. Mislim da su imali dosta problema i pre "Zadruge", a ovo je samo bila kap koja je prelila čašu. Ako Mima uđe, je*aće mu mater! Mima je ološ što se toga tiče, ali opet kažem, tamo ne verujem više nikome ništa. Zašto njih dvoje nisu u vezi? To je sve bila farsa.

Znači ništa od njegovog pomirenja sa Mimom?

- Šta će tu biti - ne znam, ali sve su lagali i mene glava boli od njihovih laži.

