UNAKAZIĆU JE VEČERAS, KUNEM SE U OČEV GROB Mića pobesneo zbog Anđele, rešio da je RASKRINKA i otkrije sve njene laži, ona zapenila

Voditeljka Ivana Šopić u emisiji "Narod pita" ugostila je bivše zadrugare Lepog Miću, Milicu Veselinović i Anđelu Đuričić, a već na samom početku nastao je haos.

- Da li ste se pozdravile? - pitala je Ivana

- Već sam stigla, a Milica je ušla i rekla dobro veče svim i niko se nije oglasio - rekla je Anđela.

- Nisam osetila potrebu za tim - odgovorila je Milica.

foto: Printscreen

- Meni je sve jasno, u neke stvari nisam mogao da verujem, ali sam neke stvari povezao i skapirao - rekao je Mića.

- Milice, da li si se iznenadila kad si videla da su Mensur i Anđela uhvaćeni u Budvi? - pitala je Ivana

- Ja sam komentarisala to, kao što sam saznala da su se čuli ali nisam htela previše. Mi dugo nismo zajedno i nemam ništa da mu zameram. Ne iznenađuje me više ništa, ja jako malo očekujem od ljudi da bih se iznenadila - rekla je Milica.

foto: Printscreen

- Da li ste vas dve bile u kontaktu nakon izlaska? - pitala je Ivana

- Nismo. Ja sam unutra verovala u neke stvari ali mi kad izađemo vidimo neke stvari koje nam ljudi pričaju sa strane i šta misle. Zato se i nisam određenom broju ljudi javila. Konkretno je bilo tu i podsmevanja. Dva dana pred naš izlazak ima jedan klip koji mogu i sad da poikažem iz pušione. ne msatram da je okej ako se družimo da mi iza leđa kaže da misli da ne treba tu da budem sad, da sam trebala odavno da idem kući. NIje to problem ali reci mi kad sedimo zajedno - rekla je Anđela.

foto: Printscreen

- To nije opravdanje odnosa sa Mensurom. Ona sa Franom nema šta da traži. Ona je tamo glumila strogoću, bila je kao kad nekoga isprogramirađ. Poziva se na moralne kodekse a ima Dalilu kao najbolju prijateljicu. Folirantu, lažove. Mateju je mučenika unakazila, ona mu je dozvolila da bude tkaav, a onda je na nagovor nekoga uradila to. Sve radi namerno, ona je slagala celu naciju, radila tako ružne stvari. Posle ću reći i ko mi je i šta mi je rekao. Ona dobro zna da joj je rečeno da se mani Frana, kunem se u očev grob. Klošarko jedna ovo ti je bila drugarica, odeću ste menjale. Ona bi njoj glavu otkinula da je ova to uradila sa Matejom - rekao je Mića.

- Bi, bi, ja sam ubica, ali sa tobom neću da se družim - odgovorila je Anđela.

- Kad ej ne diram dobar sam čovek. Nek se zakune klošarka dal joj je rečeno da se mani Frana, ja se kunem. Ona ne bi mogla da opravda lažunu emociju prema Mateji koju je prodavala celo vreme. Skakala si pijana po krevetu tamo. Zvaćemo telefonom onog ko mi je to rekao da je unakazim - rekao je Mića.

