ZBOG TRAGEDIJE SE POVUKLA SA SCENE, POSVETILA SE ĆERKI Pevačica i danas OPLAKUJE njegovu smrt, a evo za šta mu je najviše ZAHVALNA

Pevačica Elma Sinanović tokom dvehiljaditih godina bila je veoma popularna, a onda se odjednom povukla sa scene zbog tragedije koja ju je zadesila.

Njeni hitovi i danas se pevaju gotovo na svakom veselju, a nedavno se vratila na veliku muzičku scenu sa novim pesmama. Međutim, njen život je uvek bio meta spekulacija, budući da se povukla sa scene kako bi se posvetila odgajanju ćerke, Elma nije izlazi u javnost, sve donedavno.

Ona se 2018. godine vratila estradi i izdala novi album, ali ju je zadesila tragedija kada je njen suprug Smail Sinanović Magi preminuo nakon duge i teške bolesti.

foto: ATA images

Smail i Selma 1997. godine dobili su ćerku Huliju, a pevačica neretko na svom profilu na Instagramu objavljuje fotografije sa naslednicom za koju mnogi kažu da je ista ona.

Ona se sada vratila muzici i ponovo snima i nastupa, a u žižu javnosti dospela je i zbog tužbe koju je odlučila da podigne protiv Saše Popovića zbog navodnog duga koji ima prema njoj još od 2000. godine.

- Preko mog muža sam počela da se bavim muzikom. Nikad nisam pevala. Zvali su me kad se nešto dešava u gradu. Nikad se pre nisam bavila muzikom. Nisam pevala u kafani. Mnogo mi je teško kad pričam o tome, sve vezano za njega je lepo. Imala sam 19 godina, 26 godina smo bili u braku, duže sam bila kod njega, nego kod mojih roditelj - rekala je Elma za Telegraf.

- On je u meni budio samo najlepše i gledao da pre svega uspem kao žena. Bio je izuzetan muškarac. Imala sam tako veliku slobodu, taj način na koji je on na meni radio... Sad kad vratim film i kad se setim kako je to nekad bilo, mogu da kažem da je on meni bio sve - ispričala je pevačica.

kurir.rs/telegraf

Bonus video:

01:01 ČULA SAM DA SAM SE UDALA I POBEGLA SA KOLEGOM POSLE POROĐAJA! Elma Sinanović progovorila o LAŽNOJ svadbi u Pazaru!