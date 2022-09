"NE ZNAŠ TI KOGA VOLIŠ, TREBA DA SE BOJIŠ"! Maja opet potkačila Subotićku i Pecu, misterioznom porukom bacila sve u REBUS!

O turbulentnom ljubavnom životu Maje Marinković domaća javnost bruji otkako se pojavila u "Zadruzi 2".

Bivša zadrugarka niže skandale, a danas je na Instagramu poslala jasnu poruku bivšim momcima i to preko pesme Ane Nikolić - "Voli me, voli me".

Marinkovićeva je okačila delić jedne emisije, gde Ana peva svoj hit, a izdvojila je sledeće stihove:

"Ne znaš ti koga voliš i treba da se bojiš, s leva udarim, pomazim s desna, sa mnom nikad se nikad ne zna!"

Inače, Maja je bila posvetial bivšem ljubavniku Peci Raspopoviću i Aleksandri Subotić: "Plakaće te za mnom oboje".

Maja je nakon raskida, progovorila o svom odnosu sa Predragom pa mu zapretila.

"Slavila sam raskid. Bila je veza nemoralna od samog početka, snosim deo krivice jer je Aleksandra bila moja drugarica. Ljudi na početku prikrivaju svoje lice, niko ne zna šta nosi dan šta nosi noć. Nisam ništa izgubila, da je bilo dobro trajalo bi. Osetila se razlika u godinama, on je bio posesivan, pa nije me upoznao u biblioteci, znao je da imam širok krug prijatelja, to su fudbaleri i poznate ličnosti... Nisam ništa radila zbog materijalnih stvari", rekla je ona i dodala:

"Bili smo na prosečnom letovanju, iako ljudi se bave kojekakvim poslovima, ali o tome ćemo otom potom, ako budu bili bezobrazni i ne budu poštovali neke stavri, tako da ćemo izneti sve. Mislim na Pecu lično".

