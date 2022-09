"I TREBA DA SE BOJIŠ"! Maja Marinković poslala javno UPOZORENJE bivšim momcima, a ko joj se najviše ZAMERIO

O turbulentnom ljubavnom životu Maje Marinković domaća javnost bruji otkako se pojavila u "Zadruzi 2". Bivša zadrugarka niže skandale, a sad je na Instagramu poslala jasnu poruku bivšim momcima i to preko pesme Ane Nikolić - "Voli me, voli me".

Marinkovićeva je okačila delić jedne emisije, gde Ana peva svoj hit, a izdvojila je sledeće stihove: "Ne znaš ti koga voliš i treba da se bojiš, s leva udarim, pomazim zdesna, sa mnom nikad se nikad ne zna"!

Na koga od svojih bivših je tačno mislila, to samo ona zna.

Podsetimo, Maju je proslavila veza sa Markom Janjuševićem Janjušem, zbog koje se razveo, da bi potom bila sa Milanom Jankovićem Čorbom, Filipom Carem, Mensurom Ajdarpašićem i na kraju sa Pecom Raspopovićem, partnerom svoje najbolje prijateljice.

Inače, nakon što je Maja raskinula sa Pecom, vratila se na kratko Caru, da bi i sa njim raskinula. Šuškalo se da se Maja sa Carem potukla.

- Do tuče nije ni došlo, videla sam šta je Zola pričao u emisiji, ali to je Zola. On kao jedinka nikad u životu nije uspeo da dobije status u društvu, pošto je u klošarskom stilu ceo život. Gradio je popularnost preko Miljane Kulić, tako da se zaista ne bih bavila ljudima koji konzumiraju opojne supstance, pa onda doživljavaju preobražaj u mozgu - govorila je ona nedavno.

