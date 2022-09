"ĆERKA VOLI LEPE ŽENE, SA MAJKOM FUNKCIONIŠE KAO SA MARIJOM" Rasta otkrio kako se mala Tara slaže sa njegovom devojkom Marijom!

Reper Stefan Đurić Rasta kaže da je ćerka Tara upoznala njegovu partnerku Mariju Balaban, pa naglasio da su uspostavili odličan odnos.

On kaže da mu je to jedna od najbitnijih stvari.

foto: Printscreen/Instagram

- Super se slažu, to mi je isto jedna od bitnijih stvari s obzirom na to da se sam bavim detetom i nemam bejbisiterku. U tim nekim situacijama mi je bitno da je tu Marija - kaže Rasta i dodaje:

- Tara je navikla i sa svojom majkom da funkcioniše kao sa Marijom. Ona voli lepe žene. To je nešto što joj upadne u oči. Ona uvek prvo gleda nokte, kosu i sve ostalo. To joj je svakog momenta bitno bez obzira što ima pet godina.

Reperova naslednica je prisustvovala i nedavnom koncertu na Ušću.

- Svi moji u familiji su mi govorili da nisam normalan, kako da vodiš dete na koncert u pola 12. Ranije smo se dogovorili ako bude jedne noći zaspala ranije može da ide. Ona je na silu zaspala. Sve je uradila samo da bi išla na koncert. Kad joj nešto obećam to mora da se desi. Izdržala je sve i stvarno sam ponosan na nju - ističe Rasta.

Stefan se zatim osvrnuo na probleme s kojima se susreće u roditeljstvu.

foto: Printscreen, Stefan Stojanović MONDO

- Što Ana kaže tek će mi teško pasti, sad nisu to ti problemi. Kad bude krenula škola, dečko, ko su roditelji, šta su, šta rade... Posle pogledam i sa druge strane i taj dečko će isto pitati, a ko su Tarini roditelji i šta rade? Onda se svrstaš u jedan uragan problema koji će me tek zateći. Nisam spreman na to - rekao je on.

Kako je naglasio, on je trenutno najveći autoritet svojoj naslednici.

- Nisam strog, tu sam već pogrešio. Cela suština je što ona mene stvarno poštuje i ceni. Ja sam joj sve na svetu. Nikad se u životu nisam prodrao na nju niti je udario, ali sam joj zaista autoritet. Nema potrebe da budem strog jer ona mene strašno poštuje. Ja sam tu stvarno jedini, trenutno u ovom momentu, njen autoritet, ostali nek im je sa srećom - priča Rasta.

foto: Stefan Stojanović MONDO, Damir Dervišagić

Rasta dodaje da je ćerka talentovana za muziku.

- Iako nisam želeo da prihvatim prvo, jeste jako muzikalna. Ovaj posao je jako težak pogotovo za žene. Ali podržao bih je naravno ako krene tim putem. Ima neverovatan sluh- kaže Rasta i dodaje da ga je očinstvo veoma promenilo:

- Jeste, pogotovo što ja to nisam planirao. Zaista se desilo iz ljubavi i neplanirano. Kada su mi pričali da će me to promeniti govorio sam da mene ništa ne može da promeni. Ustvari te promeni za 180 stepeni. Značilo mi je jer mi je dalo gas i pokret.

foto: ATA images, Damir Dervišagić

Rasta kaže da razlika 10 godina između njegove partnerke i njega nije problematična.

- Funkcioniše tako što smo se mi tako dobro našli. Zavisi šta je čovek u životu prošao, kako se snalazio, koja mu je životna etika, što bih rekao. To je mnogo bitnije od godina. Upoznao sam mnoge ljude koji su stariji, a ponašaju se dosta nezrelo. Tako da, nekada godine nisu uopšte bitne- kaže kroz osmeh Stefan i dodaje:

- Pored mene sigurno ne bi bio neko ko mi ne prija, ali svakako mi jeste podrška.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:06 Rasta i Ana slave ćerki rođendan