IVAN JE BIO U CENTRU SEKS SKANDALA, A SADA ULAZI U ZADRUGU: Otvorio dušu tik pred ulazak u rijaliti, urnisao misicu: NEBITNA JE!

Rijaliti Zadruga 6 počinje uskoro, a priča se da će u Šimanovce ući između 50 i 60 takmičara koji će pod istim krovom provesti, u najboljem slučaju, deset meseci.

Brojna nova, ali i stara, već dobro poznata imena našla su se na spisku takmičara, a među njima se našao i Ivan Nešković (27) koji se proslavio u rijalitiju Bar koji je emitovan na Kurir televiziji.

Tokom Bara pratile su ga brojna dešavanja - prve večeri našao se u centru se*s skandala, ubrzo "tresao krevet" sa narednom devojkom, zatim lomio pola stana, a zbog svog ponašanja je nekoliko puta bio kažnjavan. On je sada otvorio dušu i otkrio sve o svom učešću u Zadruzi.

Na samom početku otkrio nam je i kako je došlo do toga da "nastavi" svoju rijaliti karijeru i useli se na imanje u Šimanovcima:

"Dobio sam poziv, razmišljao sam da li da prihvatim ili ne. U neku ruku znam da se mogu ispromovisati još više, što će mi jako pomoći u budućnosti. Opet, u drugu ruku mi je prošlo svašta nešto što sam doživeo u prošlom rijalitiju i kako sam se pokazao lošije nego što sam zapravo želeo, da pokažem sebe u boljem svetli. Ipak je dosta na mene uticao zatvoren prostor i pogrešan odabir devojaka. Pa me je sve to malo kočilo da li da prihvatim ili ne", započeo je.

Budući da je u Baru važio za najvećeg zavodnika kojem mnoge cimerke nisu odolele, Ivan je već sada dobio "tutulu" najvećeg šmekera i u Zadruzi. Za naš portal priznao je da mu laskaju komplimenti, ali da sebe smatra "prosečnim momkom".

Ovom prilikom otkrio je i da li od njega možemo očekivati još ljubavnih priča i avantura pred kamerama.

"Imam devojku napolju koja me čeka šta god da uradim unutra. Ipak to gde ulazim je neki drugi život, totalno drugačiji od sveta napolju. Ne tvrdim sto posto da se nešto neće desiti tamo kasnije, ukoliko ostanem unutra duže, ali nemam nameru da idem na to da uđem i varam svoju devojku", objasnio je.

Ipak, mnogi su već spremni za dramu pod krovom Bele kuće! Na čuveno imanje u Šimanovcima useliće se i Ivanova bivša devojka, misica Sofija Una Manić sa kojom je pred kamerama već imao turbulentan odnos. Prozivkama se nisu štedeli ni u prošlom rijalitiju, a to ne čine ni sada - dok još Zadruga nije ni počela.

Ivan je komentarisao svoju bivšu, te nam otkrio i kakav odnos imaju sada, ali i šta od njih možemo očekivati kada se usele u istu kuću.

"Uh, o ovome bih imao baš dosta toga da kažem... Sofija je cura koja će uraditi sve zarad pažnje, evo i ovo poslednje što je izjavila me je jako iznerviralo, jer ja ne volim laži. Ona zna da će to u meni napraviti 'bum' i verovatno misli da ću ja početi da je pljujem, da bi ona ustala i rekla: 'E ovo je taj Ivan'. Pokušava da me ponizi da bi sebe napravila žrtvom, jer kao što je jednom rekla - ljudi vole žrtve. Sada se malo zeznula, jer je ja žrtvom neću praviti, niti unutra želim da imam bilo kakvu komunikaciju sa njom. Ona je totalno nebitna i to sama zna, ali se duva da je velika zvezda, pa se zbog toga nakačila poslednjih dana na mene pred ulazak da bi imala priču neku, da se piše o njoj", započeo je.

"Ulazim da budem ono što jesam, ne folirant niti da se blamiram svađama sa njom. Ona je iskompleksirana osoba. Upoznaće je svakako ljudi u prvih sedam dana kad krene da ogovara sve redom", bio je izričit.

Pored Sofije, Ivan će se ponovo družiti sa svojim bivšim cimerima - Damirom Tepavcem i Majom Kovačević.

"Drago mi je što Damir ulazi, mnogo ga gotivim i sa njim sam u kontaktu često. Drago mi je i što će Maja biti tu. Nemam protiv nje ništa, za mene je ona dobar čovek, jeste da nekad malo 'prekači', ali nema veze", rekao je Ivan kroz smeh.

Na samom kraju razgovora otkrio nam je šta očekuje od svog učešća, ali i na šta bi potrošio glavnu nagradu od 50.000 evra.

"Očekujem što bolju promociju, želim i da se pokažem kao normalan i običan lik, što i jesam. Ne mislim da ću stići do finala, konkurencija je jaka i tu su ljudi koji iza sebe imaju armiju fanova, bukvalno. Ukoliko bih pobedio, uložio bih novac u muziku, želim da sebi olakšam budućnost. Takođe, deo novca bih dao i u humanitarne svrhe", zaključio je Ivan Nešković.

