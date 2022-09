DRAMA NA NASTUPU! Barbari Bobak POZLILO usred pesme, povratila na bini, hitno je odveli u BOLNICU

Barbara Bobak doživela je navodno neprijatnost prošle nedelje kada joj je toliko pozlilo na nastupu i povratila na bini.

"Ona je sve vreme bila bleda, od momenta kad je izašla pred publiku videlo se da joj nije dobro. Iako je bila ful našminkana i sređena, svi su primetili da se bori da izgleda veselo, a kada je toliko zanemoćala muzičar je počeo da peva sa njom, takoreći da je pokriva, da bi u jednom momentu Barbara bukvalno preletela preko bubnjeva i povratila. Dobro da nije pala u tom trku. Jurnula je jer nije želela da to iko vidi, a nije bilo vremena da siđe sa bine. Stvarno je dala 200 odsto sebe, ali očigledno da je imala veliki problem. Sreća pa je samo malo njih u publici to videlo, samo oni koji su stajali skroz bočno. Barbara je dušu ispustila, što se kaže i posle se više nije vratila na scenu, ali je bend nastavio da svira do kraja, pa su ljudi koji su došli u klub mogli da uživaju u muzici", rekao je izvor za Svet.

foto: Printscreen/Instagram

"Nju je hitna pomoć odvezla u bolnicu, gde su je priključili na infuziju. Njena drugarica je posle čula da nije u pitanju nikakva bolest, nego samo iscrpljenost organizma i neki stomačni virus koji sad vlada", dodao je izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, nedavno je njen bivši dečko Darko Lazić dospeo na naslovnice budući da je uplovio u novu vezu sa izvesnom Katarinom iz Ugrinovaca, koja je još u braku. Naime, posle kraha njegove ljubavi s Barbarom Bobak, on se brže-bolje vratio Marini, iako je ona ranije pričala da neće ni da čuje za njega. Međutim, izgleda da je Darko zaljubljive prirode.