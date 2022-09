MARINKOVIĆEVA VERENICA POLUDELA ZBOG JELENE GOLUBOVIĆ: IZBOLA GA MAKAZAMA kada je pročitala poruke koje joj je slao, ŠOK DETALJI!

Ivan Marinković proganjao je Jelenu Golubović jer je bio ludo zaljubljen u nju, te je zbog toga njegova verenica Jelena Ilić makazama htela da ga ubije.

Aktuelni učesnik "Zadruge" i njegova verenica, koju je upoznao u rijalitiju "Parovi", gde su zajedno boravili pre nekoliko godina, fizički su se obračunali prošle godine u oktobru, nakon čega ga je ona makazama izbola. On je tada prebačen u KBC Zemun, zbog čega je dobio zabranu prilaska Jeleni.

Oboje su tvrdili da je sve bilo u afektu jer je bivši muž Goce Tržan mnogo pio, a verenica bila na rubu živaca jer nije želela da ga gleda kako propada zbog alkohola, te je zbog toga došlo do incidenta.

Razlozi ove žučne svađe, koja umalo nije imala koban ishod, zapravo je Ivanovo nabacivanje rediteljki i glumici s kojom se trenutno nalazi na imanju u Šimanovcima.

- Ivan i Golubovićka su zajedno bili u "Parovima" i tamo su počele simpatije. On je nju potajno gledao. Zaista mu se dopala i nije mogao da objasni šta mu se to dešava. Sve to je bilo mnogo pre nego što je upoznao sadašnju verenicu Jelenu Ilić, koja mu je posle ukrala srce. Pokušavao je da je smuva, ali nije išlo, ona nije želela.

- Kad je vidim, nije mi dobro. Udari mi krv u glavu, padam na Jelenu. Ona mene neće, misli da sam alkos, da želim samo kadar. Pijem jer mi je teško da je gledam. Kad je neko psuje, ubio bih ga", govorio je tada Ivan produkciji Hepija i svi su znali kakva osećanja ima prema rediteljki i da nije u pitanju rijaliti-fora. Jelena je sve to znala, ali nije se obazirala. Ona ga nije fermala ni dva posto. Osim Čupe Kalača, nikada je niko iz rijalitija nije zanimao kao muškarac - počinje priču osoba bliska rijaliti-igraču, a koja je upućena u sve njegove tajne i osećanja.

- Ivan se neko vreme pomirio sa činjenicom da Jelena nikada neće biti njegova, a onda, kada ju je sreo na jednom dešavanju, opet je poludeo za njom. Vratila su se osećanja. Došao je do njenog broja telefona. Sve se desilo prošle godine u oktobru. Ivan je počeo da zove Golubovićku i da joj šalje poruke. Bile su to lascivne poruke i slike na kojima je njegov polni organ. "Jeco, dođi da mi ga pomaziš. Kad si mogla Čupi, možeš i meni. Čekam te, lepa moja. Sam sam u stanu. Imam i vino. Dođi da se ljubimo i mazimo. Verenica je na putu - glasile su neke od poruka.

