"MOJ DEČKO NE SME DA LAJKUJE FOTKE DEVOJCI SA DOBROM ZADNJICOM" Dušica Jakovljević opuštena u vezi, ali ovo nikako ne DOPUŠTA

Voditeljka Dušica Jakovljević priznala je kako rijaliti utiče na njen život.

Ona je istakla da iako prema zadrugarima nema emotivni odnos, ipak je rijaliti veoma uticao.

- Isključim se emotivno kada se ugase kamere. Kada dođem kući, ne mogu da spavam jer me pumpa adrenalin. To je nuspojava, treba se vratiti u ritam sledećeg dana. Upadam u krize sna i počela sam da jedem noću. Zamenila sam noć i dan, pa često i osvanem gledajući Zadrugu ili krimi serije. Naporno je sve to, jer sam i majka dvoje dece, odvozim ih i dovozim iz škole. Ipak ne radim ovo od juče, volim i navikla sam se na to - priznala je Dušica.

Dušica kaže da je u vezi opuštena, ali svom dečku ne bi tolerisala komunikaciju sa drugim devojkama na društvenim mrežama.

- Lajk nije prevara, ali moj dečko ne sme da lajkuje fotku na kojoj je devojka sa dobrom zadnjicom. To nije prevara, ali znači: 'Sviđa mi se tvoja zadnjica'. Najbolje bi bilo da moj dečko nema Instagram i da ima što manje drugarica - objasnila je kroz smeh voditeljk

