"NISMA MENJALA MUŠKARCE, BAVILA SAM SE ISTRAŽIVANJEM": Dušica Jakovljević progovorila o MUŠKARCIMA, zbog OVOG su joj propale VEZE

Dušica Jakovljević već šestu sezonu vodi rijaliti program Zadruga a voditeljka je sad progovorila o izazovima sa kojima se suočava na poslu, emotivnom životu, estetskim operacijama i društvenim mrežama na kojima je izuzetno popularna.

- Počela sam da pišem knjigu i naslov je "Projekat ljubav", dok podnaslov objašnjava sve, a glasi "Nisam menjala muškarce, bavila sam se istraživanjem" - počinje Dušica.

- Nikada nisam želela da govorim o privatnom životu i uspevala sam da dobro sakrijem neke veze. Objavljivala sam snimke i slike sa aktuelnim partnerom želeći da drugi koji mi se udvaraju više ne pišu. Na društvenim mrežama je danas mnogo flerta - objašnjava voditeljka u emisiji "Milizam" kod Milija Coli- ća, koja, iako je razvedena, veruje u ljubav.

- Ne želim da se ljubav svede na pitanje ko je bacio đubre i šta ima za ručak. Želim da prve dve nedelje dopisivanja, strasti, upoznavanja i flerta nikada ne prestanu.

Voditeljka se osvrnula i na prekide svojih veza i iskreno objasnila zašto joj pucaju emotivni odnosi, pa je i u ovom periodu života solo.

- Dešava mi se da, pre ili kasnije, partneri postanu ljubomorni i posesivni. Ne mogu da izdrže činjenicu da sam javna ličnost iako im se to na početku, tokom upoznavanja i dopisivanja, jako dopada. Dopadne im se što sam vesela, koketna i nasmejana, a posle im smeta da li će nas neko videti i fotografisati. Veze mi pucaju jer se ja trudim da se prilagodim i idealizujem osobu sa kojom sam. Svakom svom partneru želim da bude ono što je bio u mojim očima kada sam ga upoznala. Greška je do mene, a ne do njih - kaže Dušica.

