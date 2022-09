JEDINA SAM VIDELA TOMU NA SAMRTI: Vera Matović ekskluzivno za Kurir otkrila kako su izgledali POSLEDNJI DANI velikog pevača

Pevačica Vera Matović jedna je od estradnih umetnica koja iza sebe ima 50 godina dugu karijeru i veliki broj hitova iza sebe. Ona je gostovala u emisiji Sceniranje na Kurir televiziji gde se dotakla jedine ne ispričane priče o Tomi Zdravkoviću.

Gordana Zdravković je imala želju da Vera Matović ispriča priču o Tomi Zdravkoviću. Međutim, iako je ispričana ona se nije našla u knjizi 68. neispričanih priča o Tomi Zdravkoviću.

- Gocina je bila želja da to iznesem javno. Kada je trebala knjiga da se piše o Tomi, pozvao me je jedan novinar i rekao mi je ovako. Vera, supruga Tomina, Goca je poželela da ispriča priču o njemu i rekla je da posetim Veru Matović. Ja sam tom novinaru sve ispričala tom novinaru, ali evo i sad ću ponovo - rekla je pevačica.

- Toma i ja smo 1991. godine bili na televiziji Studija B. Pozvao nas je Draško Aćimović u jednu emisiju i pre toga smo ja i Toma radili manje-više. To je bilo u maju mesecu te 91. godine. Družili smo se i pevali, a Toma me je samo posmatrao. Nakon toga je krenuo svako na svoju stranu, mada ono što ja nisam znala je da je Toma nakon par dana završio u bolnici. Mesec dana pre njegove smrti, negde krajem avgusta, kad sam ponovo bila u Beogradu, moj suprug Raca mi je rekao da je Toma teško bolestan i da je na VMA. Istog trenutka sam pojurila u bolnicu, a usput sam kupila dve kese pune sitnica za pacijente i medicinske sestre - rekla je pevačica.

- Kada sam ušla tamo prišla sam sestrama i tražila Tomu, one su mi rekle da pričekam jer je na dijalizi. Kada je došao, rekao mi je: "Lutko moja, ajde uđi". Ušla sam, a on je legao na krevet i nastavio: "Pričali su mi i rekli su mi da si ti najbolja žena na estradi, ali što ti ja sada ovo pričam? Pričam ti jer sam ja 3 meseca ovde i niko mi nije došao, a ti si prva" - rekla je pevačica.

- Nisam mogla da verujem. To je on ispričao njegovoj supruzi Goci i zato je tražila da se to nađe u knjizi. Međutim, Draško Aćimović me pozove ponovo jer je izašla Tomina knjiga i ja pristanem da dođem zbog Tome. Kada sam stigla, uzela sam knjigu, ali nije bio deo o Veri Matović. Zašto? Čim nije billa istina izneta, to mene više nije zanimalo - rekla je pevačica.

