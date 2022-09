STANIJA PROGOVORILA O MARKU MARKOVIĆU! Starleta potkačila zadrugarke koje se MOTAJU oko njega: Spopadaju ga, ali ga NE RADE!

Stanija Dobrojević je progovorila o novoj romansi sa misterizonim muškarcem, bivšem dečku i aktuelnom zadrugarku, Marku Markoviću, kao i njegovim odnosima u Beloj kući.

Kada je u pitanju ljubav, bivša zadrugarka ističe da želi da ostane tajanstvena.

- Dešava se to da ne bih pričala o tome, nekako to krijem kao zmija noge, zato što gledajući samo na moje bivše ljubavi, koliko tu ima cirkusa i nekog medijskog pritiska, a zamisli da se već sad izjašnjavam... Polako! Sve je to na nekom počektu, pa kad dođe trenutak obelodaniću neke stvari, ali ću do tada zaista ćutati o svemu - priznaje Stanija, pa otkrila kako se oseća kada gleda bivšeg dečka na televiziji:

- To mi je izazov, da budem iskrena. Marku jednostavno prija sve što se tamo dešava, ali kada sam više obratila pažnju na profile tih devojaka koje se motaju oko njega, nisu mi nešto po njegovom ukusu. Tačno je da su ga spopale, ali mislim da ga ne rade! Ne može njega nijedna da osvoji, možda Maja Marinković, ona je malo atraktivnija, onako je borbena za stolom... Ako ga osvoji, pa dobro, nekako mi je i to zanimljivije od ovoga što se trenutno dešava - ističe bivša zadrugarka.

Stanije otkriva i kako bi se ponašala da uđe u "Zadrugu", a da njen bivši momak zaplovi u novu romansu.

- Isto onako kako se i sad ponašam - krajnje prijateljski i drugarski. On je moj bivši dečko, ja sam njegova bivša devojka. Imali smo lepu vezu od tri godine, dok je bilo lepo, trajalo je. Lepo smo se razišli, jednostavno, bila je lepa ljubav i kada su se emocije ugasile, stavila sam tačku na sve to. Mislim da sam donela pravu odluku, on bi trebalo da ide dalje kroz svoj život, da pronađe sebe i šta želi da radi, s kim želi da bude... Ako je njegov izbor "Zadruga", da tako napravi novac - podržavam, na njemu je dalje da krene napred i da se bori za sebe, a ja ću ići dalje svojim putem. Nije Marko jedini dečko s kojim sam ja ostala u dobrim odnosima, imam momke koji su mnogo jači profili muškaraca, pa smo i dan-danas ostali dobri prijatelji - otkriva Dobrojevićeva, pa nastavlja:

- Marko je tih, fin, ne voli konflikte i mislim da pod tom tenzijom totalno zakuca, neće on uspeti njima da odgovori. Ako bi ikad uspeli da izbvučete iz njega da priča nešto o meni, to bi moralo da bude u nekoj tišini, da Drvo mudrosti pitanje po pitanje izvlači iz njega. Međutim, kad smo izlazili među ljude, ja sam bila asocijalana, a on je uvek bio pričljiv, druželjubiv, a tamo ispada kao da ne ume da priča, kao da je slika koja nema ton. Žao mi je zbog toga, ali tako je kako je.

- Marko ima pravo da se smuva sa kojom god devojkom, između ostalog i sa Majom Marinković. Mislim da bi ga ona najviše podsetila na mene, to što je borbena, ali i zbog fizičkog izgleda. E sad, ako bi ušli u vezu, Maja je tu rizična zbog onih drugih stvari, šta tad nastaje - zaključuje Stanija Dobrojević u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

