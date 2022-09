"OSMAKČIĆA BIH IZBRISALA, ON MI JE NAJVEĆI BLAM U ŽIVOTU!" Sandra Rešić iskreno o ljubavnim promašajima, progovorila o BIVŠIMA!

Nakon dve godine provedene u rijaliti programu bivša učesnica "Zvezda Granda" Sandra Rešić je odlučila da se vrati muzičkoj karijeri koju je prekinula.

Pevačica se osvnula na prethodni period, a dotakla se i ljubavi koja joj se dogodila u rijalitiju.

Kako je nekoliko sezona boravila u rijalitiju, ne krije da je na svoje učešće veoma ponosna. Negativne komentare odavno ne čita, jer je još tokom učešča u "Zvezdama Granda" naučila da se nosi sa tim.

- Ljudi su pre rijalitija imali drugačiju sliku o meni, kao da sam nadžak baba, da prkosi svima. Inače, ja ne volim negativne ljude, one koji su depresivni i koji me umaraju, volim da se uvek smejem. Ja sam u rijalitiju naučila da me baš ništa ne zanima osim moje porodice i najbližih ljudi. Puno sam godina provela u Grandu i ne postoji stvar koju nisu napisali ili rekli kako bi me uvredili. Još dok sam se takmičila u "Zvezdama Granda" nailazila sam na negativne komentare vezane za mog pokojnog oca. Ljudi su me vređali i svašta su mi pisali na društvenim mrežama, tada sam to sve prevazišla, a sada sam sve to samo nadogradila i učvrstila, više me ne tangira. Mogu da mi pišu šta hoće, ja ću se na sve samo nasmejati. Mislim da sam dosta sazrela za sve ove godine - istakla je Sandra.

Nakon izlaska iz rijalitija pevačica je liniju dovela do željenog izgleda, a iako neki smatraju da je za to zaslužna dijeta, istina je sasvim drugačija.

- Trening definitvno nije, jer ne treniram, a nije ni ljubav. Zaslužno je sve po malo, malo dijeta, malo psihički momenat, malo spavanja, malo svega u rijalitiju. Sve što radim, radim profesionalno, disciplinovana sam, pa sam takva bila u rijalitiju, učestvovala sam u svemu. Mene sekiracija druže, prepolovi - iskrena je pevačica koja je u rijalitiju imala dve ljubavne veze i pred kamerama pokazala i svoju drugu stranu, a danas priznaje da bi neke momente vrlo rado izbrisala iz života da može.

- Ne bih to nazvala blamom u ljubavi, moje emocije su bile iskrene, o drugoj strani ne želim da pričam, to sam prestala davno. Išla sam srcem, uradila sam šta sam uradila jer sam htela, pa makar i trajalo i dva dana i kada pogledam ne kajem se jer sam bila iskrena. A kao svoj najveći blam navešću jednog učesnika Marka Osmakčića, volela bih da ga izbrišem iz svog CV-a, to je zaista blam veka - dodaje kroz osmeh.

Sandra ističe da je posebno ponosna na prijateljstva koja je stekla u takmičenju "Zvezde Granda". Neki bliski ljudi su ostali prijatelji i nakon njenog izlaska na slobodu, a postoje i oni koji više nisu tu, ali za njima ne žali.

-Mladenovićka, Aleksandra Bursać, Uroš Zivković da ne nabrajam sad su bili i ostali tu, sa njima sam u kontaktu, a mogu da kažem da su mi bili velika podrška. U međuvremenu su se javili neki ljudi koji bi preko mog imena da se pojave u medijima, ja to ne komentarišem, a to njih najviše boli- priznaje Sandra za Grand Online, a u razgovoru ispod pogledajte da li planira da se ponovo oproba u rijalitiju.

