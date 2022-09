"NINO NIKAD NIJE POMENUO SANDRU, ČUDNO JE ŠTO NE LIČI NA NJEGA" Zorica otvoreno o druženju sa pokojnim pevačem, iznela ŠOK detalj!

Pevačica Zorica Marković svojevremeno je bila vrlo bliska s pokojnim pevačem Ninom Rešićem, a za "Ispovesti" je rešila da progovori o detaljima iz vremena kada je harao estradom.

Ona je pomenula da ne smatra da je on pravi otac bivše zadrugarke i pevačice Sandre Rešić. Zorica je otkrila da pevač rijaliti-zvezdu skoro nikada nije pominjao, kao ni njenu majku Cicu, ali da niko od kolega nije smeo da ga direktno pita šta je razlog tome, piše S. Telegraf.

- Što se pokojnog Nina Rešića tiče, on je bio veliki ženskaroš. Stalno smo se sretali na nastupima, menadžeri su nas spajali kad radimo i to su bile stvarno tezge za pamćenje. Uvek mi je bio drag, ali nam je druženje bilo aseksualno. Uvek je menjao žene, bio je lep čovek. Trajao mu je jedan brak, pevala sam na svadbi, ali je mnogo švrljao sa strane. Svi smo mi to u estradnim krugovima dobro znali, ali je svako gledao svoja posla. Šta mene ugrožava to što on prosto voli žene?! Ništa ja nemam s tim - počela je Markovićka, nakon čega je pomenula pevačevu naslednicu:

- Kad su deca u pitanju, samo je spominjao ćerku s jednom ženom, ali Sandru Rešić nikada. Ona se pravdala kako ocu nije stigla na sahranu, ali prava istina je da oni nisu imali dobar odnos. On nikad nije hteo da je smatra ćerkom. Nikad je nije pomenuo, kao da nije njegova. Ni njenu majku. Možda je malo brutalno ovo što kažem, ali ona meni i ne liči na oca. Nije mi to jasno nimalo.

Nakon što se prisetila kolege koji više nije među nama Zorica napominje da je tokom višedecenijske karijere uspela da uštedi dovoljno da sada može da ima pristojan život, te i da je za to dosta zaslužna kafana.

- Uvek sam radila, nikada mi ništa nije bilo teško. Bavim se muzikom, ugostiteljstvom, imam i rijaliti-karijeru. Nikada ni u čemu nisam oskudevala, ali se nisam ni stezala s parama. Protegnem se koliko sam dugačka, ali me jesu pogađale priče da sam štekara. To nikada nisam bila. Estradnjaci su najviše zarađivali kod nas, pa i u mojoj kafani. Kakvo inostranstvo. Na vlaškim svadbama kod nas je haos, najveće se pare uzmu. Pričalo se da nisam poštovala kolege, da nisam isplaćivala honorare kad se peva u kafani, ali to nije istina. Ko god je došao kod mene opario se. Nikome nisam zakinula, ni od koga nisam pozajmljivala, uvek sam sve sama zarađivala. Imam nekretnine, obezbedila sam se u tom smislu, a ulazak u rijaliti mi je samo vid relaksacije. Ja tamo dobro plivam, zabavim se, a pritom uzmem dobar novac. Mogu uvek da se takmičim jer sam narodu zanimljiva u svakom smislu - priča pevačica.

