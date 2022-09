"KRISTIJAN I JA ĆEMO PRIČATI NA SUDU, IDEM NA POLIGRAF" Goca besna zbog Golubovićeve izjave da je SPAVAO sa njom, smislila PLAN!

Pevačica Goca Tržan je u emisiji "Ako progovorim" na K1 televiziji odgovorila na insinuacije učesnika rijalitija Kristijana Golubovića.

Naime, Kristijan je zbog sukoba sa Gocinim bivšim suprugom, Ivanom Marinkovićem, izjavio kako je imao intimne odnose sa pevačicom, nakon čega je ona odlučila da progovori.

- Kao žena koja se dugo nalazi u medijima i dugo sam ispred kamera, napravila sam puno gluposti u životu i priznajem ih, ali bih zamolila da mi na teret ne stavljate ono što baš nisam. Skoro je izašlo nešto što me je potpuno zapanjilo. Bila sam šokirana da me neko uzima u usta u takvom kontekstu - rekla je Goca.

- Bilo je vrlo ružno, nepristojno, krajnje vulgarno i prostački govoriti o osobi koju nikada niste upoznali samo zato da biste povredili nekog drugog. To je baš onako ružno. Ali s obzirom na to da sam ja u pitanju, pa se računa da će to olako da prođe… e, pa neće olako proći. Ipak ćemo o tome malo da popričamo na sudu. Ja sam spremna da idem na poligraf za neke stvari - rekla je Goca Tržan.

