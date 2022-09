KRISTIJAN JE NEMOĆAN MUŠKARAC, PONAŠA SE KAO KOKOŠKA! Nakon tvrdnji Golubovića da je imao SEKS sa Tržankom, Goca ŽESTOKO OPLELA

Kristijan Golubović prošle noći bio je besan, te je ušao u otvoreni sukob sa Ivanom Marinkovićem, spomenuvši da je imao seks sa njegovom bivšom suprugom Gocom Tržan.

foto: Printscreen/Premijera

Kako bismo proverili, istinost ovih tvrdnji, kontaktirali smo Gocu Tržan:

- Ja zaista ne znam o čemu se radi tu. Ja tog čoveka, nikad u životu nisam upoznala, a kamoli imala nešto sa njim. Pošto su to nemoćni muškarci u pitanju, koji ne mogu da se pobiju, nego se ponašaju kao kokoške, ništa me od njih ne čudi. Samo bih zamolila, da me više ne uvlačite u taj mulj. Takođe, bih dodala da ce te tvrdnje koje je izrekao na moj račun, morati da dokaže na sudu, jer ja kap alkohola nikad nisam okusila u životu, ali hvala Bogu dobro zarađuje od blamiranja u Zadruzi, pa će imati od čega da plati - Goca za Kurir.

foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Podsetimo, Kristijan Golubović je žestoko opleo pevačici i otkrio da je bio intiman sa njom, ali je takođe i izrekao i nekoliko uvreda na njen račun.

- Smrdljivko jedan, dečka diraju, gledam dečka, ne valja im, zato što peva? Miljana je sr*la po njima, kao p**ke su ćutali, a znaš koji su honorari, slepci. Onaj alkoholičar koji nema jetru, nema oči nikog da vidi, je** sam mu Gocu Tržan pre 100 godina. Narkomanka jedna. Je**m ga u usta srmdljiva - rekao je Kristijan.

Kurir.rs/M.K.

