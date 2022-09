SPASAO SAM TOMU ZDRAVKOVIĆA OD MALTRETIRANJA MOG PIJANOG OCA! Kristijan Golubović ispričao kako je BRANIO muzičku legendu!

Nakon incidenta koji je imao sa Urošem Ćertićem, Kristijan Golubović odvojio se u pab s nekoliko zadrugara koji su pokušavali da ga smire.

On im je tada priznao da nepravdu nikada nije trpeo i da je pokojnog Tomu Zdravkovića izvlačio iz kafane i branio čak i od svog pijanog oca. Njegove reči potvrdila je i pevačica Zorica Marković, koja Golubovića poznaje od njegovih malih nogu.

- Zorice, ti me znaš odmalena, nepravdu ne podnosim. Moj brat je krenuo na čoveka i ja sam ga ošamario. Svi u gradu su mi zamerili zato što sam udario brata. Nosim taj greh što sam ošamario brata, ali ja znam šta je on radio tom čoveku. Štipao ga je kleštima, iživljavali su se na čoveku i to nisam mogao da dozvolim - započeo je priču Kristijan i prisetio se kako je njegov otac maltretirao Tomu Zdravkovića:

- Tomu Zdravkovića sam krao od mog pijanog oca. Napije se čovek koji nikada u životu nije pio i s društvom maltretira pevača do ujutru. Radili su mu to što Uroš ovde radi - ispričao je on, a onda se nadovezala Zorica:

- Ceo život ganjaš pravdu - kratko se ubacila pevačica, koja je potvrdila da je Kristijan nekada spasavao Tomu od pijanih gostiju.

- Uzmem Tomu Zdravkovića i zamenim ga s Novicom Zdravkovićem, s njegovim rođenim bratom. Ostavim ga, uvalim drugog i on nastavi da peva. Maltretirali su ga da peva od devet sati uveče do sutradan ujutru do 11. Ne može tako, bre, ljudi znaju da ja to ne podnosim - zaključio je Golubović.

- Jeste, to je sve tako bilo u "Klubu narodnjaka" - prisetila se Zorica.

