OVO JE ISTINA O ODNOSU SAŠE POPOVIĆA SA SINOM SUZANE JOVANOVIĆ: Danijela prihvatio kao svog, a on mu ovako VRAĆA!

Pored majke Suzane Jovanović, Saša Popović bio je najponosniji na Danijela kada je stao na "ludi kamen" i izgovorio sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj devojci Tijani.

foto: Damir Dervišagić

Saša je uvek isticao da ne pravi razliku između Danijela i Aleksandre.

- Suzana mi je najbolji prijatelj i desna ruka. O svemu se konsultujem sa njom. Sa nama živi i Danijel, njen sin iz prvog braka. On je kod nas od osme godine. Prvo je upisao srednju politehničku školu, ali kad smo videli da ga to ne zanima, ispisali smo ga i prebacili u muzičku, a zatim i u školu za tonsku režiju. Dobro barata kompjuterom, miksetama i tonom. Fantastično svira klavir i gitaru, i svaku pesmu „Zvezda Granda“ priprema ili on ili Žika Jakšić - pričao je svojevremeno Saša Popović.

foto: Printscreen/Instagram

- Danijel je u početku bio malo zbunjen, ali ja sam se prema njemu postavio kao pravi otac. Zavoleo sam i ja njega, kao i on mene, i smatram ga svojim detetom. Volim ga zato što je dobar, kulturan i lepo vaspitan dečko, a najviše me je fascinirala njegova zahvalnost što sam ga tako prihvatio. Sa njim nikada nisam imao nikakav sukob. Imao sam sa Aleksandrom, ali on mi nikada nije davao povoda za to. Uvek uradi sve što mu tražim, a Aleksandru moram da molim da me nešto posluša. Ali, kad ona kaže: „Tata, donesi mi sok“, već posle prve njene opomene ustanem i donesem joj.

Kurir.rs/blic

Bonus video:

04:19 Saša Popović otkrio promene u Zvezdama Granda