KRISTINA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Venčanje u Zadruzi POTVRĐENO! Kristijan Golubović se crkveno razvodi od Ivane "PUTEM MEJLA"

Kristina Spalević, bivša rijaliti učesnica, gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde je potvrdila priča o njihovom venčanju u Zadruzi, ali i otkrila da se Kristijan razvodi crkveno od bivše žene.

foto: Kurir televizija

- Definitivno će biti venčanja i veselja u rijalitiju. Venčaćemo se i crkveno iako je on govorio da se neće razvesti od Ivane. Kada sam bila kod sveštenika u crkvi pitao me je da li želim da se venčam u crkvi. Ja sam rekla da mi je važnije nego da se nenčam opštinski. Mada sam dodala da je komplikovana procedura, a on me je zaustavio i rekao da uopšte nije i da sve ide preko mejla. Rekao je "pošalješ mejl i posle 20 dana čovek razveden". Došla sam kod Kristijana posle toga i pitala ga da li imam dozvolu da šaljem mejl. On je rekao da imam - rekla je Kristina.

foto: Kurir Televizija

- Jurila sam crkvu u Nemačkoj jer se tamo venčao. Morala je baš ta crkva jer je tamo taj izvod iz knjige venčanih. Kada se setim njega u Zadruzi kada je govorio da se nikada neće razvesti, a zapravo sam znala da hoće - istakla je Kristina.

foto: Printscreen/Zadruga

- Tako je i počela priča kada sam pitala produkciju da li može da izađe na jedan dan da se venčamo samo zbog papira. Pa je tako i došlo do priče zašto napolju, ajde unutra - rekla je Kristina.

Kurir.rs

