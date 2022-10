NE MOŽE NIKAKO DA JE ZABORAVI! Matora ugledala Sanju, duboko uzdahnula, pa izgovorila SAMO OVO!

Tokom predstavljanja žirija,na večerašnjoj Zadrugoviziji, čiji je sastavni deo bivša zadrugarka Sanja Stanković, Jovana Tomić Matora je doživela pravi emotivni brodolom, kada je ugledala svoju bivšu ljubav.

Naime, nakon što je voditeljka Dušica Jakovljević otkrila da je Sanja Stanković jedna od članova žirija, Jovana Tomić Matora nije mogla da sakrije iznenađenje i oduiševljenost, te joj je čak udelila i kompliment.

- Lepa je ko lutka - rekla je Matora

Podsetimo, Sanja i Matora su nakon turbulentnog odnosa, odlučile da stave tačku na njihovu romansu, a obe su i nakon raskida, imale samo reči hvale jedna za drugu.

- Jeste. Da sam znala da ćeš pričati tako o meni, grlila bih te još više. Mislim da te ni jedna osoba neće voleti kao ja, da te ni jedna neće priznati kao ja, da ni jedna neće toliko skakati za tebe, kao što sam ja. Ružno je da komentarišeš i govoriš da si imala traume, jer sam imala i ja. Ali, krenula je svaka svojim putem... Glupo je da se nastavljam... Videla sam koliko si se uznemirila kada si videla da sam u studiju... Da sam te volela, volela sam te... Glupo je da kada si okej sa njom pljuješ mene, a to što nas ljudi porede, to je bezveze. Iskreno, nas dve ne možemo da se poredimo nui u čemu. Da znas, plaćam telefon, nisam te ostavila u dugovima... Treba da slaviš svaki moj uspeh, a ne da me kudiš. Žao mi je što ti je život postao rijaliti. - govorila je Sanja svojevremeno.

