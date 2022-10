MAJA MARINKOVIĆ OVO POKUŠALA DA SAKRIJE OD SVIH! Starleta javno raskrinkana, zadrugari obelodanili zašto je RASKINULA SA MARKOM!

Maja Marinković, je sinoć u emisiji "Gledanje snimaka" raskinula sa Markom Markovićem, kad je shvatila da se on tajno dopisivao sa Milicom Veselinović, a zadrugari sumnjaju, da je ipak uzrok raskida, Majin strah, da ne bude ona ostavljena, dok sa druge strane, nekolicina zadrugara smatra, da idalje gaji emocije pre Caru.

Naime, u toku emisije "Gledanje snimaka", zadrugarima je najavljen naredni video klip u kom su imali priliku da vide kako Maja Marinković traži pomoć od Miljana Vračevića i Mikija Đuričića da raskine sa Markom Markovićem.

- Nisam saglasan sa Miljanovim mišljenjem. Zašto mora ona u svakoj vezi da kopa oči ili nešto? Komentarisali su da je sa Čorbom bila okej. Nije mi jasna, zašto ako je od starta nije radio, zašto je ušla - rekao je Mikica.

- Malo pre je Miljan rekao, prolazila preko većih stvari. Samo izgovori i ništa više, budalaštine. Ne želim da lomim glavu i da razmišljam. Nemam pojma da li ima emocije prema nekom napolju. O čemu da razmišljam? O raskidu? Mi nismo bili pet godina, ni pet meseci. Ni malo mi nije teško - rekao je Marko.

foto: Printscreen Youtube

- Ima li neko da se slaže sa Sanjom da je on bio paravan jer se Maji sviđa neko drugi? Misliš li da se Maji sviđa Zvezdan, pa da si ti bio paravan? - pitala je Ivana.

- Ne znam, verovatno ima emocije prema Caru, pretpostavljam - dodao je Marko.

foto: Printscreen Youtube

- Sve sam ja sinoć rekao, Sanja samo baljezga sada...Sinoć je Aleks i ekipa su odradili posao za Maju. Marka boli ku**c koliko i Maju. Maja koja je razvela Janjuša, Cara dovela do ludila, ona će pitati Miljana šta da radi u vezi. Malo sutra. Maja se boji ne bude njemu pedala! Maja ne želi da bude u vezi šutnuta, pa je zato šutnula. Nemojte Marka Markovića ponižavati, videćete da je to totalno drugačije. Čorba je Maju ovde najstrašnije ponizio - rekao je Mića.

- Mene je Čorba odveo na Kosovo, upoznala sam mu roditelje, on je divan momak - ubacila se Maja.

- Moje teorije su uglavnom tačne. Maja se smuvala sa Markom, zbog tih riba. Maja da nema se**ualni odnos, to mi je budalaština. Video sam simpatije prema Milici, a odlučio se za Maju. Slažem se sa Mikicom, naravno da Milica ako drži do sebe, ne treba ni da razgovara sa njim. On je imao šansu da bude sa nekim ko će ga voleti i paziti, znao je to i videle su se njegove iskrene simpatije prema Milici, ali ćeš uvek biti druga. Maja je to uradila da bi njima pokazala da je riba - rekao je Miki.

- Ja sam ovo rekla i Maji sinoć posle emisije - skočila je Sanja.

Kurir.rs

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji