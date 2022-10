ZBOG OVE ZADRUGARKE JE MAJA ŠUTNULA MARKA! Marinkovićka POBESNELA kad je saznala da joj radi IZA LEĐA, nastao HAOS! (VIDEO)

Rijaliti učesnica Maja Marinković "šutnula" je Marka Markovića i pred milionima raskinula sa njim.

Mnogi su se pitali šta je razlog za njihov raskid, a u emisiji posvećenoj rijalitiju je otkrivena istina.

Naime, Maja je shvatila da joj Marko radi iza leđa i da se muva sa Milicom Veselinović, a Milica je te navode demantovala.

- Milane, biću iskrena. Ja ne želim da se nešto slomi na meni, ne želim da ispadne da ja radim iza leđa dečku koji mi se sviđa. Danas je Maja došla do mog kreveta i pitala me je da li je Marko dao blagoslov meni za Stefanovića, rekla sam jeste. Kazala sam Maji da mislim da ne postoji vreme kod nje, da joj se neko dopadne, nego da se sve dešava odmah. Pitala me je da li smo se mi gađali papirićima, ja sam rekla da nismo. Onda je kazala da sam Matori rekla drugačije - kazala je Milica.

- Milice, budi iskrena, bacala si papirić - rekao je Miljan.

- Meni je lepo sa Marko, ali ja ne želim da ispadam budala, da čujem da se ovde neko gleda - rekla je Maja.

- Pecina čaša je bila, svi smo gađali u tu čašu, Marko i ja se nismo gađali - kazala je Milica.

Situaciju je komentarisala i Miličina rijaliti drugarica Aleksandra Nikolić Aleks.

- Milica ne želi da pravi problem Marku, ona jeste gađala, a Marko je hvatao papiriće. Milica krene da peva neku pesmu, a Marko nastavi - rekla je Aleks.

Kurir.rs/M.M.

