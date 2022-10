"PISAO MI JE CAR" Stanija otkrila nepoznate detalje, pa priznala da joj nije svejedno zbog Marka i Maje: NISMO SVI ISTI!

Stanija Dobrojević komentarisala je razna dešavanja u Beloj kući, ali najviše svog bivšeg dečka Marka Markovića, a tu priliku je iskoristila i da se osvrne na Majine bivše, pa je priznala da je dobijala poruke od njih, ali da im nikad nije uzvratila.

Kako je Stanija istakla, najviše joj smeta što njen bivši dečko ne staje u njenu odbranu kada je zadrugari vređaju u njegovom prisustvu.

- Što se tiče Markovog učešća smeta mi što me ne poštuje. Ali, u smislu kada me zadrugari vređaju on ćuti. A, gledala sam pre neki dan kako skače i bori se kada njega napadnu - rekla je Stanija u emisiji "Minsko polje sa Jovanom Ljubisavljević".

foto: Printscreen

Osim toga, Stanija je progovorila i o odnosu sa prijateljicom i bivšom cimerkom Majom Marinković, koja je otpočela romansu sa njenim bivšim dečkom Markom.

Kako je istakla, o Maji ne želi da kaže nijednu ružnu reč, a ako bi nekoga morala da krivi, to bi svakako bio Marko.

foto: Printscreen/Zadruga

- On je taj koji je bio sa mnom tri godine u vezi i živeo sa mnom. Ako nekome išta treba da zamerim, to može da bude samo on, ne ona. Da mi je ona neka bliska drugarica iz privatnog života jako teško bih podnela tu izdaju. Ovo je ipak rijaliti, a mi nismo bliske prijateljice, videle smo se jednom za četiri godine, čule smo se par puta kad je imala teške trenutke. On je slobodan, ona je slobodna, tako je, kako je - priznala je Stanija, a potom dodala da ona, uprkos svemu, tako nešto nikada ne bi uradila.

Kako je istakla, iako su joj se javljali Majini bivši momci, ona na te poruke nije ni odgovarala.

- Mene na Instagramu prate i Car i Janjuš, pisali su mi, videla sam ja te poruke, ali nisam odgovarala i niti ih zapratila, iako sam ja sa njima super, super su momci. Ali ja sam takav tip devojke, ako su oni bivši momci neke moje drugarice ili poznanice, ja ipak držim distancu. Ali, nismo svi isti. - zaključila je Stanija.

Podsećanja radi, Stanija je najavila da će se u februaru useliti u "Belu kuću".

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

00:30 Stanija Dobrojević