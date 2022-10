BOLNA ISPOVEST TAKMIČARA IZ NIKAD NIJE KASNO: Razveo se, postao SAMOHRANI OTAC, zapostavio KARIJERU, a sad ostvario najveći san!

Samohrani otac iz Obrenovca, Rade Čitlučanin se prošle subote predstavio publici u takmičenju pevača veterana "Nikad nije kasno".

Iako je prvi put nastupio pred televizijskim kamerama, Rade je svojom interpretacijom ostavio sve bez teksta, a i sam je kako kaže prezadovoljan nastupom.

- Pojaviti se u ovakvoj emisiji koja je gledana u celom svetu, mislim da nema dalje. Mogu da kažem da sam posle 16 godina pauze zadovoljan svojim nastupom - počeo je on.

foto: Printscreen/Nikad nije kasno

Takmičar je imao dosta ponuda od kolega da krene sa nastupima, ali je sve to odbio iz porodičnih razloga, a sada otkriva šta ga je to omelo da napravi veliku muzičku karijeru.

- Zvali su me muzičari da krenemo da sviramo, ali sam ja to odbio. U to vreme, tačnije 2012 godine mi je bila majka bolesna, umrla je dva meseca pre mog razvoda. Onda nisam imao kome da ostavim dete, on je ostao kod mene i ja više nisam imao izbora. Otac je star, i on je slabog zdravlja, nisam mogao da uklopim sve to. Meni je bio najvažniji sin, tako da sam se posvetio porodici – priznaje Rade.

foto: Printscreen/Nikad nije kasno

Veteran priznaje da je učešće u emisiji „Nikad nije kasno“ kruna njegove dosadašnje karijere i da je ostvario svoj najveći san.

- Svi kažu, hajde da dođemo da se pojavimo u emisiji i ja sam mislilo da je to tako, ali nije dovoljno samo jednom. Ovo je moja kruna svega što sam radio do sada.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

02:46 Žika Jakšić održao spektakularan govor za svoj rođendan