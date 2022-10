"SPREMNE NA ŽRTVU ZARAD POPULARNOSTI" Jovan Marić progovorio o eksplicitnim snimcima poznatih pevačica! Tako su stvorile KARIJERU?

Mnoge pevačice bile su žrtve intimnog eksplicitnog sadržaja koji je ugledao svetlo dana, kao što su Severina Vučković, Suzana Mančić, Tea Tairović, Sanja Stojanović, Dunja Ilić, a tu je i pevačica Dara Bubamara.

Međutim, neke od njih u medijima su tvrdile da nisu želele da taj sadržaj izađe u javnost, te da su prevarene i nasamarene od strane partnera.

Pevačica Tea Tairović je imala peh u svojoj karijeri, koji ju je koštao mnogih natpisa, koji su joj samo digli rejting kod publike, naročito muškaraca. Na njemu se vidi kako pevačica oralno zadovoljava muškarca.

Nekadašnja pevačica Dunja Ilić privlači pažnju javnosti svojim kontoverznim ponašanjem, a ovaj put je izašao njen porno snimak. Naime, pevačica na njemu oralno zadovoljava muškarca, a sama je najavila kako će sve procuriti.

- Inače, izašao je moj pornić, čisto da budete upoznati pre nego što pročitate u novinama. Mene baš briga, onako potpuno, ali apelujem da se prestane zaje*avati sa ovakvim stvarima jer ima devojaka koje ne daj Bože mogu da dignu ruku na sebe zbog takvih stvari - napisala je Dunja, čiji se kućni video nalazi na jednom sajtu za odrasle.

Voditeljka Suzana Mančić svojevremeno je ispričala škakljive detalje iz svog privatnog života.

- Najtužniji dan je onaj dan kada se osećaš razapet pred javnošću, kada te strah da izađeš na ulicu, ali hvala Bogu, da ti Bog da snage i razuma da to prevaziđeš da sačuvaš svoje zdravlje, svoje ime i da se ne slomiš potpuno. Javnost me osudila, mnogo sam plakala, ali vreme učini svoje i sam u sebi to prevaziđeš nekako. Ljudi polako počnu da te gledaju drugim očima, kao nekada. Ljudi su me tada gledali užasnuto, kao da sam ubila nekoga. To je iza mene, ne volim o tome da pričam - ispričala je Suzana Mančić jednom.

S*ksolog Jovan Marić prokomentarisao je da li pevačice svesno podmeću intimne snimke ili je u pitanju egzibicionizam.

- Pevači i pevačice jesu egzibicioniste, što više publike, oni su uspešniji, svi glumci, pevači spadaju u to da zavise od publike. Naučnici koji na druge načine su prisutni u medijima, nije prihod zavistan od publike. Njima je to veoma značajno da budu popularni, znaju da je to dobro, publika to ceni i poštuje. Ja kada sam imao 20 godina, tada je pravilo u Americi bilo da se ne sme prikazati neko ko je oženjen, jer je on potencijalno neko ko ima mnogo poštovalaca, a zna se da je zauzet i da je u braku, jedno vreme se o tome nije pisalo. Oni su morali da bi film bio gledaniji, osoba nije smela da se pokaže da je u čvrstoj stabilnoj vezi. To je imalo značaja, jer su oni bili omiljeni, to je sastavni deo ovog posla - govori Jovan za "Republiku".

Da li su Suzana Mančić i Severine pustile snimak u javnost?

- Objaviće ukoliko smatra da to lepo izgleda, jer je u tom filmu prikazano lepo i poželjno telo, svako ko pogleda neće videti nešto grozno, dobila je time pozitivne ocene. Jelena Tinska, ona je svojevremeno bila profesorka u školi, morala je da da otkaz, jer škola nije mogla da shvati da ona ima takve fotografije. To je bilo pre jedno pre 15, 20 godina, to ide tako. Ona se slikala golišava za neke časopise, to je njoj normalno bilo, ali škola to nije mogla da prihvati.

Da li su pevačice spremne da sve ostave zarad popularnosti preko snimka?

- Jesu, ako imaju profesiju, ali pošto se sada golotinja, nekada nije bilo te golotinje, kada je sada prisutna, ako neko ima dobru fotografiju, estetski prihvatljivu, da nije mnogo erotski i vulgarno, a prikazuje se lepo, žensko telo, to su devojke koje se glumom, pevanje, putiće to, jer to nije zabranjeno. One daju saglasnost da to tako ide i to je pušteno.

