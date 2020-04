PSIHIJATAR MARIĆ ANALIZIRAO LUNU ĐOGANI: Kada postane majka, prestaće da bude kolateralna šteta Anabele i Gagija!

Žestoke svađe, tuče, urlanje, uvrede, nervni slomovi i još sijaset neprijatnih scena mogli smo da vidimo protekle nedelje u rijalitiju šou-programu „Zadruga“. Glavne uloge u ovoj dramatičnoj sagi opet su pripale Anabeli Atijas, njenom bivšem suprugu Gagiju Đoganiju, njihovoj ćerki Luni i njenom momku Marku Miljkoviću.

Scenario je bio isti kao i prvog dana kada je Anabela ušla u šou-program: ona ne može da podnese ljubavnu vezu svoje naslednice sa poznatim di-džejem iz Brusa, zbog čega dolazi do sukoba između njih troje, u koji se na kraju uvek umeša i Gagi. Sve je to za gledaoce veoma mučno jer nije reč o običnim svađama i porodičnim prepirkama. Poslednja takva završila se najstrašnijim uvredama između poznate majke i ćerke, pa su onda obe doživele nervni slom, dok je Marko zadobio ogrebotine od Anabele u trenutku njenog rastrojstva.

foto: Dragana Udovičić

Da li je ovakvo ponašanje jedne porodice, koja je trenutno pred očima javnosti, dostiglo zabranjavajuće upozorenje kada bi već moralo nešto ozbiljnije da se preduzme, jesu li njihovi problemi uobičajeni, baš kao i problemi drugih ljudi, ko je glavni krivac za sve njihove trzavice?

Stručni odgovor potražili smo u razgovoru s psihijatrom Jovanom Marićem.

- Anabela ili to namerno radi zbog šoua, što je vrlo moguće kako bi privukla pažnju, a to se vidi na osnovu dramatizacije koju pokazuje svaki dan, ili je sve to posledica njenog teškog života. Ukoliko je ovo drugo u pitanju, a ako je sve što je pričala tačno - da ju je bivši muž zlostavljao, maltretirao, tukao, terao da peva nakon što je izgubila bebu, kao što ste naveli, vrlo je moguće da odatle potiče njeno sadašnje ponašanje.

Ona od detinjstva ima težak život - izbegla je, imala je rak dojke, odvojila se od oca, sve to je u njoj ostavilo traume, a problemi u braku su samo intenzivirali sve. Dobar brak ima dobar razvod, a loš brak loš razvod. Upravo je to objašnjenje za njeno, ali i Lunino ponašanje. Ako je ona sve to gledala, proživljavala uz majku, ne čudi što se sada tako ponaša kada su se opet spojili - kaže doktor i dodaje: - Ne mogu da kažem da je Anabela loša majka, ona voli Lunu, a reći nekoj ženi da je loša majka najgora je uvreda. To je na gledaocima da zaključe. Često ljudi koji imaju teško detinjstvo i život kažu sebi: „Moja deca neće imati takav život, neću to ponoviti“, ali često pogreše i rade isto, ako ne i gore. To je porodično nesvesno - ističe doktor.

foto: Printscreen

Mnogi su osuđivali ponašanje Lune Đogani poslednjih dana, posebno to što je imala seks s Markom, i to pred svojim ocem Gagijem, a psihijatar nam kaže da i za to postoji razlog. - Kada je u pitanju Lunin odnos s ocem Gagijem i o tome što pred njim ima seks u rijalitiju, to je veoma čudno, ali i za to postoji objašnjenje. Mi to zovemo primalna scena. Obično se to dešava ako dete u periodu svoje treće-četvrte godine života vidi majku i oca kako vode ljubav. To ostaje dugo u sećanju, utiče na ponašanje i često takve osobe imaju kasnije probleme. Posebno ako su roditelji tokom odnosa u klasičnoj pozi - muškarac gore, žena dole, pa još ako i majka ispušta neke zvuke, za dete to znači da tata maltretira mamu. Dete pomisli: „Jadna mama, tata je grozan.“

To su uklešteni afekti iz detinjstva. Nešto neizbrisivo. Tako je vrlo moguće da se dete, u ovom slučaju Luna, možda zapravo sveti ocu na taj način što ima seks u „Zadruzi“ dok je on u sobi pored. Svakako je neprimereno da to radi pred njim. Isto kao što je neprimereno da Gagi kaže da su silikoni njegove ćerke zapravo njegovi - smatra i dodaje Marić. - Za Lunu bi najbolje bilo da se distancira od roditelja, jedino tako će da se oporavi. Naravno, potrebna je psihoterapija i rad, ali prvi korak je da se udalji od njih kako bi izbegla da joj postane gore. Sve će biti verovatno drugačije kada Luna postane majka. Tada će zaista moći da se distancira, odvoji od roditelja i prestane da bude njihova kolateralna šteta. Može i da ponovi njihove greške, ali je zato bitno da ide na terapije i da menja sve sto je neophodno - zaključuje Marić.

Psihijatar tvrdi Lunini nervni slomovi su dobri, ali nisu za publiku foto: Damir Dervišagić Više puta smo imali priliku da gledamo Lunu u trenucima njenog nervnog rastrojstva, za šta Jovan Marić kaže da i nije toliko loše po nju. - Kada je reč o Luninim nervnim slomovima, svakako je bolje da se prazni na taj način nego da trpi. To se zove katarza - emocionalno pražnjenje dramatičnih frustracija iz detinjstva. To može da bude dobro, oslobodi se neke frustracije koje je potisnula, da raščisti sve iz detinjstva, ali to ne treba da se dešava pred publikom. U tome je problem - kaže psihijatar.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić - Ivan Ercegorčević Foto: Kurir

Kurir