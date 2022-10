"VI STE SRAMOTA, RADITE U KAFIĆIMA I PRODAVNICAMA, NESPOSOBNE STE!" Isplivao ŠOK snimak oca Anđele i Nađe, URLAO na njih u lajvu

Jutjuberke Anđela i Nađa Đorđević pronađene su u utorak nakon celog dana potrage, a o njihovom nestanku javnost je obavestio otac Zoran.

Naime, one su pronađene, a on je potom otkrio na Jutjubu da su Nađa i Anđela rešile da ga napuste iako je on izjavio da u njihovoj porodici nije bilo velikih problema. Danas se, pak, na društvenim mrežama proširio snimak koji detaljnije objašnjava njihov odnos.

foto: Printscreen

Zoran Đorđević je, naime, vikao na ćerke zbog, kako tvrdi, njihovog nesnalaženja na društvenim mrežama.

- Samo da kažem da ste ti i tvoja sestra velika sramota za Jutjub. Da l' morate da popalite 10 mreža u lajvu da skupite 200 ljudi? Uzeo bih odmah i ugasio kanal. Anđela, ja bih iste sekunde ugasio kanal! Ne mogu ljudi da se skupe... Ti si, kao, neki profesionalac? Treba ti dva sata da klikneš šta treba! - kazao je on.

foto: Pritnscreen

- Bilo je preko 200 ljudi, samo da si iste sekunde kliknula! Ušla si posle minut nakon što je Nađa ugasila, ljudi su, naravno, otišli! Treba da vas je sramota, i tebe i tvoju sestru, jer vas boli d**e i za lajvove i za pratioce i za sve! Ovo je poslednji put da sam bilo šta i jednoj i drugoj pomogao! Stavi malo prst na čelo i razmisli. Stavila si periku i blamiraš se. Mene je sramota umesto vas - vikao je.

- Pa sramota - rekla je Anđela pognute glave u klipu.

foto: Printscreen

- Vas boli d**e za sve, ja se mnogo više nerviram od vas za vaš kanal! Ako si upalila Instagram, nemaš pratioce, ako si upalila TikTok, nemaš pratioce... U'vati dete i ugasi sve! Ugasi sve, pa onda znaš da nemaš. Mene bi bilo sramota. Uzmite i radite po restoranima, kafićima, prodavnicama, da bi imale za školovanje i za život. Ako ste nesposobne ne morate da budete jutjuberke. Ma ja sam budala što se nerviram - zaključio je on.

foto: Pritnscreen

Pojedini korisnici Jutjuba su, inače, ostavljali komentare povodom ove teme.

"Lepo od njega što nije hteo da produbljuje priču i rekao da su okej, a razumem i njih. U par navrata se užasno drao na njih u lajvu i curama je verovatno svega preko glave, plus se drao na njih u lajvu pred 3.000 ljudi. Ne želim da zamišljam kako je iza kamere", napisao je jedan pratilac.

"Ne znam da li se neko seća, ali ja se sećam, da je Zoran pre nekih mesec dana objavio na Insta-storiju nešto za razvod braka i kako su Anđela i Nađa još tada stale na stranu njihove majke, međutim, to je posle sve utihnulo, i, koliko vidim, tad su se pomirili svi, šta god da je bilo. I sad se ovo desilo, tako da iskreno verujem da je istina. Mada mi je čudno da su sve stvari ostavile ovako, mora da je neki haos bio pre toga", ostavila je komentar jedna korisnica Jutjuba.

Kurir.rs

Bonus video:

18:15 PETAR GRAŠO ZA KURIR TV: Otkrio detalje romantičnog venčanja sa Hanom NIJE BILO KAKO SMO PLANIRALI!