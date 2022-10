"ISPALA SAM LAŽLJIVICA, A ONA ĆOŠKARI" Milica saznala šta je Aleks pričala njoj IZA LEĐA, stavljena TAČKA na prijateljstvo, šok

Aleksandra Nikolić i Milica Veselinović, odlučile su da stave tačku na prijateljstvo, a Milica je navela da je braneći starletu, ispala krivac u očima mnogih.

- Zašto si posle izrečene istine da je Aleks poslala čokoladicu Bilalu, krenula da lažeš i ponovo dobila epitet lažnjivice. Stani iza istine jer ćeš biti loša - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen YouTube

- Ja sam po aleksandrinom pogledu shvatila da to ne treba da kažem i stala sam u njenu zaštitu. Ja ne znam što je ona to radila. Kad ona bude došla pitaću je par stvari za naš odnos. Ja sam njoj ispala prijatelj, a ona sa strane ćoškari. Povredila me je jer znam da sam joj bila jedini prijatelj i drugarica. Ona je mislila da je to ispravno, a ja sam ispala lažnjivica. Znam da ja ništa nisam kriva. Slušala sam kako zadrugari pljuju po meni, komentarisali su me negativno, a znam da nisam bila kriva. Zarad drugarice sam, htela sam da ispadnem lojalni prijatelj i trepela sam uvrede. Verujem da sam i u spoljnom svetu krivac - govorila je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li je šaputanje ispod pokrivača imalo temu Bilal? - pitao je Milan.

- Ne. Pričale smo u Dejanu, ona mi je pričala o njemu non stop - rekla je ona.

