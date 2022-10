LUKAS BUDIO NOVINARKU U 3 UJUTRU I POSTAVIO JOJ ŠOKANTNO PITANJE! Stanišić: Nek mi ne zameri ovo što ću sada reći...

Gostujući u emisiji Puls Srbiie Novinarka Kurira Lljiljana Stanišć ispričala je zanimljivu anegdotu sa pevačem Acom Lukasom sa kojim inače ima odličnu saradnju.

foto: Kurir Televizija

- Ja sa njim imam mnogo anegdota i mi smo saradnici punih 12 godina Najviše volim da sarađujem s njim. Jednom mi zvoni telefon noću, vibrira. Budim se i vidim da je 3 sata ujutru. Mislim se ko li je sad, pogledam telefon kad ono Lukas. Ja ga pitam otkud on u ove sitne sate, a on mi kaže da treba da imamo intervju. Tačno, Aco, rekla sam mu, ali ne u 3 ujutru nego sutra u 3 popodne - ispričala je Ljiljana i nasmejala voditelja Ivana Gajića.

- On je toliko sjajan. Ponekad mi sastavi kilometarksu poruku, a je mu odgvorim sa važi, a on mi kaže "na sve što sam ti napisao ti samo to imaš da kažeš" - kaže Ljiljana uz osmeh.

- To je preinteligentan čovek koji i kad se naljuti zna da reši situacije. I kad zakasni ne treba mu zameriti jer ko zna gde je on prethodne noći bio šta je radio, sa koliko je žena bio, neka me izvine što ovo pričam. Jedva čekam njegov koncert. To se ne propušta. Vrhunski kvalitet zvuka i atomsfere. Jedva čekam taj 3. novembar - rekla uzuđeno Ljiljana.

