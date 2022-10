IZGUBILA NEVINOST SA 16, BEZ PREBIJENE PARE SA 20 OTIŠLA U ZAGREB, A TAMO AGONIJA: Iva Grgurić iznela najintimnije detalje života!

Iva Grgurić, pobednica treće sezone "Zadruge" otkrila je sve o svom ljubavnom životu i detaljima odnosa sa biznismenom, pa se dotakla i svog učešća u rijalitiju, kao i koji su joj planovi za budućnost.

Prvog dečka Iva je imala sa 14 godina, a sa tim momkom je izgubila nevinost.

- Poznavala sam ga još dok smo bili baš mali. Mnogo sam ga volela, ali smo spavali tek kad sam napunila 16. Bio je dve godine stariji od mene i išao je u školu blizu moje. Dok bih sedela na času, osluškivala bih kada će na motoru da prođe pored moje škole. Kad bih ga čula, istrčala bih napolje samo da mu mahnem! Ta sitnica me je činila presrećnom. Svako veče sam prolazila pored njegove kuće da proverim da li mu je upaljeno svetlo u sobi. Tek kad bih videla da je kod kuće, bila bila mirna - priča Iva, koja je sa 20 godina napustila rodni Osijek i potpuno sama i bez dinara u džepu otišla u Zagreb u potrazi za boljim životom.

foto: Printscreen/Instagram

Tamo se zaposlila kao hostesa u jednom klubu i upoznala tajkuna Marijana Šarića, koji je izdržavao nju i njenu porodicu. Pričala je da ju je držao zaključanu u stanu, slao ljude da je prate, pretio joj, ali da zapravo nikada nisu bili intimni jer je bio invalid.

- Taj period života je bio traumatičan za mene, ali poučan. Tada sam shvatila da više nikad neću zavisiti ni od koga! Mnogi se i danas nalaze u istoj situaciji kao što sam ja tada... Moj obraz je čist, nikad se nisam bavila nemoralnim stvarima, jedino što sam zavisila od nekog. Kajaću se zbog toga dok sam živa! Taj naš odnos trajao je oko godinu dana, a za to vreme živela sam u agoniji - pričala je Iva.

foto: Printscreen/Instagram

Dok je pokušavala da se oslobodi, upoznala je Marinka. Za njega kaže da ju je spasao i da joj je u teškom periodu bio velika ljubav i podrška. Rastali su se pred Ivin ulazak u "Zadrugu 3", a ona je nastavila dalje i bila u vezi s dva takmičara:

- U rijaliti sam ušla bez plana, nisam se folirala. Svi su pričali da sam Stefana Karića pikirala još napolju. To nije istina! Niko od učesnika "Zadruge" nije znao za mene, kao što ni ja nisam bila čula za njih sve dok ih nisam upoznala. Stefan mi se odmah svideo kao muškarac, ali se vremenom pokazalo da nismo jedno za drugo. Između nas dvoje nije bilo energije! Probali smo, videli da ne ide i brzo raskinuli. Veza sa Filipom Đukićem mi je bila baš lepa i simpatična. Bio mi je mnogo sladak. Volela sam ga, ali kad smo izašli iz rijalitija, shvatili smo da je bolje da raskinemo nego da se mučimo.

foto: Printscreen

Starleta priznaje da ni u najluđim snovima nije očekivala pobedu u rijalitiju!

- Nisam verovala da ću osvojiti prvo mesto. Znala sam da je narod cenio moju iskrenost, ali mislila sam da pored Marka Miljkovića i Anabele Atijas nemam nikakve šanse. Kad smo u finalnoj noći ostali samo nas troje da se borimo za nagradu, verovala sam da će Marko ili Anabela da pobede. Na samom kraju, Marko i ja smo stajali jedno pored drugog, i bila sam ubeđena da je on pobednik. Međutim, Dušica Jakovljević je pročitala moje ime. Bila sam u šoku! Nisam mogla da poverujem - kaže Grgurićeva.

foto: Printscreen/Instagram

Posle pobede u "Zadruzi", sledeći cilj joj je da postane milionerka.

- Ne želim da me neko finansira, da sedim kod kuće i ne smem ništa da radim. Ne treba mi muž koji će da mi ostvari snove, jer sam sigurna da ću sama postati milionerka! Ako i budem imala muža, biće ravan meni, podupiraće me i zajedno ćemo stvarati našu imperiju. Ukoliko ne nađem takvog muškarca, rodiću sebi dete. Sigurna sam da ću to sve da ostvarim, jer nijedna žena ne može da mi stane na crtu. Lepša sam i jača od svih! Zbog maltretiranja iz detinjstva sam postala lavica. Kada budem imala 40 godina, želim da mi obraz bude čist i da imam mali krug ljudi, jer su onda i problemi mali. Maštam da nađem partnera koji će me prihvatiti ovakvu kakva jesam, a ne zbog toga što sam pobednica rijalitija Iva Grgurić - priča starleta i otkriva svoje biznis planove:

foto: Printscreen7Magazin In

- Bacam se na posao! Idem u Dubai, gde ću pokrenuti privatan biznis. Napraviću plan i program ishrane za sve žene koje žele da budu zgodne poput mene! Mnogo zarađujem od Instagrama, ali ne bih da se bavim samo time. Hoću da mi ceo dan bude ispunjen obavezama i da imam radno vreme, pa da kad dođem kući s posla, znam da sam uradila nešto pametno za svoju karijeru i bolje sutra - rekla je starleta.

Kurir.rs/K.Đ/Hit

Bonus video:

00:05 Iva Grgurić poljubila patos