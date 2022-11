SUNOVRAT ZMAJA OD ŠIPOVA: Ostao bez para i SPAVA pod vedrim nebom! Komšije ga hrane i IZDRŽAVAJU, a evo kako SADA IZGLEDA

Bivši učesnik "Parova" i pobednik "Maldiva" Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, svojevremeno je bio jedan od najintrigantnijih učesnika u rijalitiju.

Njega je publika upamtila kao nekoga ko je bio bez dlake na jeziku u rijalitiju, dok je u svom kraju bio poznat kao jedan od najbogatijih stočara, ali izgleda da se situacija u međuvremenu promenila.

foto: Zorana Jevtić

Kako Kurir Stars saznaje od dobro obaveštenog izvora, Zmaj od Šipova u poslednjih nekoliko meseci jedva sastavlja kraj s krajem. - Zmaj je baš u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Zbog svog načina života on je ostao bez dinara. U pomoć mu priskaču ljudi i komšije iz njegovog sela, koji mu daju hranu i odeću. Uvek mu daju poneku svoju staru krpicu i komad garderobe kako bi imao šta da obuče, sad dolazi i zima. Ilija često spava i pod vedrim nebom. Baš je tužno u kakvo je stanje došao, a nekad je bio jedan od najbogatijih ljudi u selu. A da ne govorim o tome koliko je novca zaradio tokom godina u rijalitijima, sve je spiskao - priča naš izvor, pa dodaje:

- Povremeno čuva i stoku, nadniči za sitan novac. Ali to mu nije dovoljno ni za osnovne potrebe. Da se oni nisu sažalili na njega, to bi bilo strašno. Za njega bi možda bilo najbolje da ponovo uđe u neki rijaliti, ali on više nije zainteresovan za to. Odlučio je da se definitivno povuče iz javnog života - završava naš izvor.

foto: Printscreen/TikTok

Podsetimo, pre nekoliko godina Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, bio je uhapšen, pa mu se tada sudilo za napad na osobu koja je nožem ubola njegovu kravu, a to nije bio jedini proces koji se vodi protiv njega. On tvrdi da nije kriv i da je reč o nameštaljkama.

- Neće više Zmaj biti glup i laprdati! Pokušali su me ubiti, ubiti moju stoku! Sudija koji me zatvorio odgovaraće pred bogom što mi je medved napao stoku. Do smrti ću tražiti da sud osudi medveda koji mi je pobio nejaku telad - rekao je u svom stilu Zmaj.

foto: Damir Dervišagić

Grahovac je u pritvoru banjalučkog zatvora Tunjice tada započeo štrajk glađu, kada je pritvoren zbog, kako je navedeno, neodazivanja na ročište u opštinskom sudu Mrkonjić Grad, gde mu se sudi za nanošenje lakših telesnih povreda.

- Neće me osuditi, jer iza mene stoji moj advokat Tomić, Bog i moja pamet! Nema tačke dva! Oni su mislili da ću ja ostati u zatvoru i da će raskrčmiti moju imovinu. Neće. Ja sam štrajkovao glađu devet dana, a mogao sam 111 dana. Ja sam najjači, mene niko u Šipovu ne može istući, može me samo ubiti - pričao je on.

foto: Kurir

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

