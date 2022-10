"ONA JE MONSTRUM NAD MONSTRUMIMA"! Miša Grof za Kurir o Nikolininim GOLIŠAVIM fotografijama!

Nikolina Pišek podelila je na svom Instagram profilu provokativnu fotografiju u donjem vešu i halterima što je zasmetalo njenom svekru Vitoru Ristoviću, jer nije prošlo ni šest meseci od smrti njegovog sina Vidoja Ristovića.

Tom prilikom on ju je nazvao monstrumom i istakao da je njen postupak sramotan.

Miša Grof je velikim razočaranjem komentarisao fotografije svoje snaje, i istakao još jednom da je on siguran da Nikolina nikada nije volela njegovog pokojnog sina već da je uvek gledala korist.

- Užas, luda žena. To je takav montrum, to je takav monstrum nad montrumima... Uf, uf, uf, uf... Pa ovo gledaju i Vidojeva deca. Strašno, ovo je sramota. Evo sada gledam sliku, nisam znao da je bila "Noć veštica", a meni ovo ne liči na kostim za maskenbal. Stvarno strašno - kazao je Miša Grof i osvrnuo se na to što Pišekova nije bila na pomenu pokojnom mužu.

- Eto nije mogla na pomen da mu dođe, a mogla je da se slika gola. To vam je ta poštena Nikolina koja je pričala o velikoj ljubavi i kako pati za mojim mrtvim sinom. Lepo sam vam ja rekao još na samom početku, kada se sve izdešavalo, da to nikada nije bila ljubav. Ona je uvek gledala korist i materijalni interes.

