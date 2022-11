SKANDALOZNO! "I MAJKA NAS TUČE KOD KUĆE"! Osudili Necu što tuče brata blizanca, a njegovo opravdanje sve šokiralo

Nenad Lazić Neca ne prestaje da zgražava javnost zbog toga što konstantno tuče svog blizanca Pecu.

- Ne tučem ga, malo ga ćušnem. Ne tučemo se kod kuće, svađamo se kao sva braća. Neki put me iznervira, samo zbog toga - rekao je Neca.

- Neca je previše ljubomoran na Pecu - dodala je Spasojevićeva.

- Peca je divan dečko, Neca ga sputava i ima neverovatnu dozu ljubomore. Pusti ga da bude svoj. I da greši, pusti ga da greši. Peco, žao mi te je - ustao je Nenad Aleksić Ša.

- Ja ne mislim da je ljubomoran, samo misli da li ću ja njega da ostavim ovde da bude sam. Neca je jedina osoba koja je uspela da me udari ovde. On se brine da ga ne ostavim ovde, gura me da budem aktivniji. Ja ga pitam šta ćemo da jedemo, on kaže: "Nećemo o tome da pričamo u rijalitiju, nismo mi Anja i Cvele". Kod kuće se ne tučemo, svako ima svoju sobu, skroz pričamo normalno, ne znam šta mu je, kod kuće ovakav nije bio. Mislim da nije ljubomoran, nema razloga da bude ljubomoran. Ovde je preneo ljudima da ja imam neku energiju, terao me je da muvam Palčicu na silu, a meni se ne sviđa devojka. Ja bih svakako muvao ovde devojke da mi se neka sviđa ovde - priznao je Peca.

- Peco, pričali smo o tome, jeste ljubomoran, tebe svi ovde hvale, a njega ne - dodala je Ana.

- On pita što ga ne branim kad ga napadaju. On svaki put kad skoči da me brani pokazuje moje slabosti. Unosi mi nervozu, i ja njemu sigurno. Nema razloga za tim. Ne prepoznajem ga - dodao je Peca.

- Da li vas tuče majka? - pitao je Milan.

- Da, onako vaspitno - odgovorio je Neca.

- Ne - dodao je Peca.

