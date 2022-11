OGLASIO SE ČOVEK KOJI JE PRETIO SMRĆU KRISTIJANU I TRUDNOJ KRISTINI! Golubović ga pretukao u zatvoru, a on sad otkrio sve o sukobu

Kristijan Golubović i njegova trudna verenica Kristina Spalević tvrde da su nedavno dobili pretnje smrću od nepoznatog muškarca.

Međutim, kako saznajemo, reč je o Kristijanovom cimeru iz zatvora, sa kojim je imao sukobe i dok su bili iza rešetaka. Naime, Đurko Uhelja Keš, kojeg je Golubović pretukao dok su bili u zatvoru, nastavio je sukob sa bivšim zadrugarom i po izlasku s robije.

On tvrdi da je Kristijan prvi pričao laži o njemu i zbog toga im je javno zapretio da će ih lišiti života.

foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić, Printscreen

- Kristijan i njegova žena izjavili su da sam im pretio smrću i jesam, ali sam se izvinio zbog toga. Oni su pričali o meni svašta, da sam silovao rođenu sestru, da sam silovao mačke i mnoge druge gluposti. Prljaju moje i prezime. Tog čoveka znam ceo život. Nažalost, od malena sam bio u tom svetu, od 12. godine sam radio za jednog jakog čoveka. O Kristijanu znam pravu priču, i ko je i šta je. Nisam hteo da iznosim ništa preko društvenih mreža - priča on.

Uhalja je naveo da ga je Golubović čekao kako bi se obračunali, ali da je on izbegao sukob i pozvao ga na "fer plej".

foto: Pritnscreen

- Pre tri večeri čekao me je na Zvezdari, tražio me je, navodno sam, ali nije bio sam. Javili su mi drugovi, nisam hteo da odem jer bismo opet svi živi zaglavili zatvor. Ko zna koliko bi to daleko otišlo, bolje ovako. Na lajvu sam mu pisao da izađemo da se pobijemo jedan na jedan, muški, kao što je to bilo nekada. Međutim, on je mene i sve moje drugare mutirao i napravio se lud. Izjavio je da neće da se izvinjava za to što je izneo klevete. Zna se zašto sam bio u zatvoru, nisam ni manijak, ni silovatelj, baš suprotno, takve sam lomio u zatvoru. Pao sam kao klinac za razbojništvo sa smtnih ishodnom, slučajno sam upucao čoveka, kasnije za još nešto, ali nema veze s vezom to što on priča.

foto: Kurir televizija

Na pitanje šta bi poručio Kristijanu, on je odgovorio:

- Kristijan mi se nije javljao jer ne sme, hrabar je samo preko mreža. Mi ćemo kad tad da se sretnemo. Kada bi ga sreo izvinio bi se za te pretnje, i opet bih ga pozvao jedan na jedan.

Podsetimo, Kristina Spalević oglasila se za naš portal nakon što je prećeno smrću njo i njenom izabraniku Kristijanu Goluboviću. Ona je objavila snimak na kom joj izvesni muškarac javno preti u lajvu na Instagramu.

foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić

- S obzirom na to da u našoj zemlji postoji zakon i da pored sebe imam čoveka pored kog se uvek osećam sigurno, nisam mnogo izdramatizovala ovu situaciju. Ali i pod ovim uslovima, i da mi je i najbezopasnije biće na svetu reklo ovako nešto za dete, itekako bih burno reagovala, jer je to morbidno i tužno za svako normalno ljudsko biće. Međutim, u ovom slučaju nemamo posla sa običnom budalom, već sa osobom koja je silovala sestru, ubila čoveka za 1.700 dinara i u zatvoru silovala mačku, ovo postaje jezivije 1.000 puta.

