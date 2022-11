MUŠKARCI KOJI MI SE UDVARAJU TEŠKI SU PROMAŠAJ, BAŠ KAO I MOJI BIVŠI! Milica Pavlović progovorila o PRIVATNOSTI, evo zašto je SAMA

Milica Pavlović u poslednjih nekoliko meseci ne zna gde udara od posla. Nastupa i po nekoliko dana nedeljno i čini se da nikad nije bila popularnija nego sada.

Sa atraktivnom pevačicom sreli smo se na jednom prestoničkom događaju, gde smo popričali o aktuelnim temama, koje zanimaju sve fanove njene muzike.

- Nastup sa Karleušom nije bio gorak, bio je presladak. Bilo je slatko more. Uživala sam. Obožavam Jeleninu energiju. Privatno smo u fenomenalnim odnosima. Cenimo se međusobno, jer smo borbene i obožavamo svoj posao. Novac nam nikad nije bio prioritet. Potreban nam je samo da bismo uložili u sve ono što vidite. Uživala sam. Super smo se zabavile definitivno - rekla nam je početku razgovora Milica, sumirajući svoje utiske sa zajedničkog nastupa sa Jelenom, na kome su otpevale dve pesme.

Da li možemo da očekujemo i vaš duet?

- Znam da njeni i moji fanovi to željno priželjkuju. A i vi mediji, jer bi to bio pravi vizuelno-muzički spektakl. Za dve lavice prvo neko mora da napravi pesmu - tu je melodija, pa tekst, pa vizuelni deo. Potrebna je ogromna posvećenost. Ko zna, mi kad se čujemo, sve je moguće.

Imaš hit godine "Provereno". Koliko ti je teško da sa novim albumom, koji pripremaš, nadmašiš opet sebe, imaš li strah?

- Skromno mogu da kažem da "Provereno" nije samo hit godine, već da će ostati. Strah nemam. On samo parališe čoveka. Ne plašim se nikoga sem Boga. Opet pravim konceptualni album, pravim nešto novo. Neću sigurno ponavljati nijedan vajb sa ovog albuma kao što mnoge moje kolege rade i idu na siguricu. To me je odvojilo od mnogih, jer sam se uvek trudila da prevaziđem sebe.

Da li uspevaš da spavaš i da se malo odmoriš? Koliko vidimo, ne staješ sa poslom.

- Ne, nisam spavala uopšte prošlu noć. Pravo sa aerodroma sam došla na probu za nastup sa Jelenom. Njen tim je sve organizovao da proba bude u momentu kada sam ja sletela. Imala sam dva presedanja, otišla na probu, vratila se u stan, spremila se i došla ovde. Molim boga samo da zaspim večeras.

Da li se pojavio neki muškarac u tvom životu?

- Hmm.. Ajde, čekaćemo da se pojavi neko, pa ćemo pričati na tu temu.

Da li te se muškarci plaše ili ti prilaze?

- Napravićemo neku audiciju gde ćemo da stavimo frajere, pa ćeš sam videti kako se oni piiip ispred mene.

Šta sad misliš o svojim bivšim partnerima?

- Ja mogu samo o promašajima da ti pričam. Ništa pametno. Da ima nešto pametno, taj bi bio sa mnom. Svi muškarci koji mi se udvaraju teški su promašaj! A i moji bivši su svi bili neki promašaji (smeh). Svi su oni dobri momci i piju sad viski.

Šta želiš sebi u Novoj 2023. godini?

- Da su svi oko mene živi i zdravi. Još jednu seriju fenomenalnih koncerata kao što je bilo ove godine. Novi album. Imam velike planove.

Hoće li doći i do tog koncerta u Areni?

- Pričam tek kad dođe do toga. Neću sad.

