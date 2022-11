ĐANI ISKEŠIRAO 130.000 € ZA SLAĐU! Folkerova žena ide na ugradnju STENTA, a on joj priredio LUKS IZNENAĐENJE! Evo o čemu je reč!

Supruga pevača Radiše Trajkovića Đanija Slađana saznala je da mora hitno na operaciju i ugradnju stenta.

Kako bi joj sve olakšao, Đani joj je kupio čuveni majbah od 130.000 evra. Pevač je častio suprugu mašinom koja košta kao prosečan stan u Beogradu, pa joj je poželeo da što pre opet bude ona stara.

- Slađi sam uzeo mašinu, ali auto još nije stigao. To je poklon od mene zbog stresa kroz koji sada prolazi. Nećemo o cenama, ali svi znate koliko taj auto košta. Svi smo uz nju, kao i uvek, podrška porodice je u ovakvim trenucima svima važna. Bitno je da smo reagovali na vreme i da je Slađa u najboljim rukama - otkrio je folker.

foto: Printcsreen/Premijera

Slađa je rekla da folker više paniči od nje kad su ovakve stvari u pitanju, da se trudi da ostane smirena i da veruje da doktori znaju šta rade.

foto: Printscreen/Instagram

- Đani je spremio poklon, kod njega ne može bez toga! To uvek radi kad se ovako nešto desi. Mislim, radi i kad su lepe okolnosti u pitanju, a ne samo moje operacije. U poslednje vreme sam više puta bila na klinikama, pa on tako smisli nešto, kupi i iznenadi me. Znam da je u pitanju auto, ali to još nije stiglo. Dosta se čeka, dao je silne pare iako sam mu rekla da nikako to ne radi. On je paničar bez obzira na to što možda mnogima tako ne deluje. Sinovi su staloženiji od njega, ali svi smo mi različiti.

