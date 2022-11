"SONJA, PEVAĆU TI! IMAM MILIONSKI BIZNIS!" Halid POBESNEO zbog pitanja o bivšoj ljubavnici, a evo koje poruke joj je slao (FOTO)

Halid Muslimović burno je reagovao kad su ga novinari na snimanju novogodišnjeg programa pitala o bivšoj ljubavnici Sonji Bašić s kojom je u sudskom sporu.

Odmah je počeo da negoduje i da priča kako njena priča nije tačna i da je sve iskonstruisano protiv njega.

- Je l ste vi bili u krevetu sa njom pa ste videli mene? Ona tvrdi, ona ima svoj film - počeo je Muslimović.

Kada su mu novinari spomenuli odluku suda u Prijedoru koji je odbio njegovu žalbu i potvrdio prvostepenu presudu da je dužan da bivšoj ljubavnici Sonji Bašić isplati dug u iznosu od 67.000 evra, opet je počeo da se pravda.

- Priča oko suda još uvek traje, e sad, šta to znači da me je dobila? Izgubio ili dobio sud, idemo dalje, ko ne zna da poleti, taj je mrtav konj! Šta je 67.000 evra, šta je to?! Šta je problem, ja sam u ratu izgubio 10.000.000, izgubio sam silne novce u banci, za vreme korone nismo radili ni ja ni porodica... Nikome nismo kukali niti tražili, šta je problem - kazao je Muslimović u jednom dahu.

Međutim, njegova bivša ljubavnica Sonja za Kurir kaže da joj Muslimović i dalje piše ljubavne poruke, nudi joj poslovnu saradnju, a kao dokaz za to dostavila nam je njihove prepiske od pre tri nedelje.

- Ja sam tebe hteo juče da zovem, ali opet s***š, a i otišla si. Imam biznis mnogo dobar, od miliona. Imam dobar predlog za biznis, nije kriminal. Ali kako da ti verujem? - piše u jednoj poruci na koju mu je Sonja odgovorila:

- Nemoj ti meni verovati. Imaš ženu svoju.

Muslimović je potom rekao Sonji da je bolje da odustane od svega, odnosno od tužbi, te da će tako pobediti. Potom joj je poslao sliku iz svog hotela u Prijedoru na kojoj stoji alkoholno piće uz koje joj nazdravlja.

- Ja ću ti pevati. Stalno ćeš me voleti. Vidi kako mi je lepa košulja. Meni treba odmor i romantika. Prvo par dana Beograd, pa Istanbul i dalje... - neke su od njegovih poruka.

Kako mu je Bašićeva na svaku odgovarala nezainteresovano, Halid ju je ubrzo blokirao na Viberu. Međutim, svaku od prepiski je sačuvala i predala ih svome advokatu.

- Svaku poruku koju šalje sam predala advokatu i svaka će biti veštačena i predata policiji i tužilaštvu. Ove poruke poklanjam njegovoj ženi da se uveri ko koga juri i traži sve vreme - rekla nam je Sonja.

Inače, Halid je juče izjavio i da Bašićeva ima kriminalnu prošlost, pa nam je dostavila i dokument, uverenje od suda i policije Australije koje je overeno kod notara, da nema krivični dosije.

Podsetimo, prvostepenom presudom koja je doneta 19. novembra 2020. godine, sud je naložio da je pevač dužan da uplati navedenu svotu ženi iz Australije sa kojom je svojevremeno bio vezi, a koja mu je slala velike svote novca, otprilike oko 100.000 evra.

Halid je uložio žalbu na ovu odluku, a dve godine kasnije, Okružni sud u Prijedoru ju je odbio.

