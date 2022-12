POMIRILI SE ANA I RASTA?! Nakon šokantnih optužbi, Nikolićeva promenila ploču, pa ZAKOPALA RATNE SEKIRE sa bivšim suprugom

Ana Nikolić izgleda se pokajala zbog teških uvreda i napada na bivšeg supruga Stefana Đurića Rastu i sada želi da se pomire.

Njih dvoje nisu u dobrim odnosima otkada ga je Ana pre mesec dana izvređala na Instagramu, nazvavši ga sitnim "narko-trafikantom i narko-konzumentom", kao i "sramotom za muški rod".

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Ipak, očigledno da je Ana promenila mišljenje, pa sada ne samo da ne govori loše o bivšem suprugu već sa svojim pratiocima na Instagramu deli i njegovu novu pesmu "Pismo", koju je snimio u duetu s Darkom Lazićem i Mihajlom Veruovićem Vojažem.

foto: Instagram/ananikolicofficial

- Svaka glava lako pada, metak kada zaluta, a ja obećao sam majci, neću tamo dva puta, stiglo mi je pismo, ali nije poseta, javiše mi kumovi da spremna im je osveta - pevala je Ana u automobilu dok je u ruci držala cigaretu i simulirala rukama da puca u nekoga.

Ona je u objavi tagovala i bivšeg supruga, koji je nedugo zatim njen video-snimak objavio i na svom profilu.

Kako saznajemo od izvora bliskog pevačici, ona je na ovaj način poslala Rasti poruku da ponovo želi da uspostave komunikaciju i da joj je krivo zbog njenih reči i ponašanja kojim je nedavno šokirala javnost.

foto: Instagram/ananikolicofficial

- Ana je shvatila da nije trebalo da onako reaguje i javno izvređa Rastu zbog njegovog nastupa s Natašom Bekvalac u Parizu. Ona sada pokušava da izgladi odnose i da se pomire. Prvenstveno zbog deteta. Za sada i komuniciraju samo zbog nje, kako ona ne bi ništa osetila. Kada je objavila njegovu novu pesmu na Instagramu, Rasta se iznenadio. Nije ulazio u to da li ga možda opet samo provocira ili želi da spusti loptu, pa ju je odmah ripostovao. Još ne može da joj pređe preko onih brutalnih uvreda, koje su ga baš neprijatno iznenadile i zabolele. Posebno zbog toga što on nikad nijednu ružnu reč nije rekao o njoj. On je nastavio dalje, a valjda je i ona došla malo sebi - završava naš izvor.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Podsetimo, Ana i Rasta su i nakon razvoda ostali u dobrim odnosima, i to su oboje vrlo često isticali u medijima. Sve je delovalo idilično i bajno, ali izgleda da su se pojavile nevolje u raju. Prema onom što je tada napisala Nikolićeva na Instagramu, nju je nešto razbesnelo pa mu se obratila pretećim tonom.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:30 Ana Nikolić vozi u dve trake