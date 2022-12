"MOJ ŽIVOT JE JAKO DOSADAN" Veliki intervju Anđele Ignjatović Breskvice: Otkrila NEPOZNATE detlalje iz svog privatnog života!

Pevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, priznala je da se mnogo razmišljala oko stajlinga za ovu priliku, a potom progovorila i o svojim tetovažama.

- Ustala sam jutros i pomislila: Jao šta ću da obučem? Znam da će emisiju gledati i stariji ljudi pa sam se trudila da mi se ne vidi nijedna tetovaža. Na levoj ruci su moji psi - pokazala je stidljivo pevačica svoju podlakticu.

Breskvica ističe da nema problem sa lošim komentarima i prozivkama, te da na to ne obraća pažnju. Na početku karijere su znali da je pogode hejt komentari, ali nikada joj nisu pravili velike probleme, jer ne provodi mnogo vremena na društvenim mrežama.

Potom je otkrila kako izgleda život jedne mlade pop zvezde u Srbiji, o kom retko govori u javnosti.

- Jaoj, moj život je jako dosadan, ali stvarno. Zato što ja generalno ne volim gužve, ne volim da izlazim. Ne volim da napuštam svoja četiri zida, jer su tu moje životinje, moj mir, mnogo mi je lepo. Izlazim iz kuće samo kada imam snimanja i nastupe. Nije mi nešto zanimljiv život – rekla je Anđela s osmehom i dodala da koncerte imaju samo velike zvezde, a da ona nastupa u klubovima.

- Ja još uvek nemam koncerte, ali imam mnogo nastupa u klubovima. Koncerte mogu da imaju velike zvezde. Svakog vikenda nastupam, nedeljno imam dva nastupa i tada se upoznajem sa fanovima. Zabavljam se. Kada negde izađem gledam da se provedem sa osobama s kojima sam, i tada ništa ne snimam za društvene mreže. Nikada to nisam radila, retko objavim neku sliku i to je to - dodala je Anđela.

Otkrila je i koju muziku privatno najviše voli da sluša.

- Pokušavala sam u početku da u svoje nastupe ubacujem pesme drugih izvođača koje volim, misleći da će možda ljudi da se oduševe, ali shvatila sam da je klub mesto gde ljudi dolaze da se napiju, da uživaju, đuskaju, slušaju brzu muziku... Tako da ono što privatno volim pevam u emisijama ili snimim kod kuće pa objavim na mrežama – rekla je Breskvica i otkrila koju muziku najviše voli: Ono što slušam ceo život je strana rok muzika, stari bendovi. Najviše volim AC/DC i Ramštajn. To je baš nežno, za devojčice. Nažalost to ovde ne bi prošlo. Roditelji su mi puštali tu muziku, tata najviše - dodala je pevačica.

Prvi put je pevala sa devet godina

- Imala sam možda devet godina kada sam prvi put roditeljima rekla: Jel mogu da vam otpevam nešto? Pustila sam karaoke na YouTube-u. To je bio neki narodnjak, ne znam ni gde sam čula to. To je bila prva pesma koju sam ikada pred nekim otpevala. Do tada sam išla sam u muzičku školu, svirala sam klavir. Mislim da sam tada shvatila da umem da pevam - kazala je Breskvica.

