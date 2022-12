POPIO TUŽBU I IZGUBIO! Đorđe David ne sme da peva HITOVE Generacije 5! UDARENA ZABRANA

Dragan Ilić Ilke, frontmen grupe "Generacija 5", kaže da je bivšem pevaču ovog benda, Đorđu Davidu, sudskim putem zabranio da javno izvodi njihove pesme.

- Došlo je do tog sukoba jer je on svoj program bazirao na muzici "Generacije 5". Mi to nismo hteli da tolerišemo jer, u krajnjoj liniji, niti nas je pitao - niti bismo mi to dozvolili. Nažalost, slučaj je završio na sudu i mi smo dobili taj spor. On sada zna šta treba da radi i kako da se ponaša. Ništa lično. I dalje kažem da je on dobar pevač i da je doprineo bendu koliko je doprineo. Otpevao je taj veliki hit, ali ovo je posao i od toga se zarađuju pare. Nećemo da brkamo ljubav i posao. Sud je rekao svoje, i nadam se da on poštuje odluku - rekao je Ilke.

David je, podsetimo, nedavno zamerio rokerima što se ne drže zajedno kao narodnjaci.

