ČUVENI TVORAC ŠPICE ZA SLAGALICU TVRDI: Više sam zaradio od hitova Generacije 5 i drugih pesama nego od muzike za kviz!

Da autori pesama za serije, filmove, pa i komercijalne spotove solidno mogu da žive od svog rada, primer je Dragoljub Dragan Ilić Ilke, istaknuti stvaralac koji je tokom svoje bogate i uspešne karijere stvarao za muzičku baštinu. Njegovo najpoznatije delo je i muzika za špicu kviza "Slagalica", za koju, kako se spekuliše, godišnje inkasira i do 30.000 evra. Međutim, on za Kurir otkriva da li je to zaista tako:

- Što se tiče moje muzike za Tv kviz "Slagalica" koja se više od 20 godina uspešno emituje na RTS-u, moram da vam kažem sledeće: - prvo treba da promenite izvor informacija i osobu koja vas sa istim obmanjuje, jer su vam podaci potpuno netačni! - ja bih bio veoma srećan da od "Slagalice" godišnje dobijam iznos koji vi navodite, on je desetostruko, pa na više, manji od toga ! - hteo bih da napomenem da sam muziku za "Slagalicu" ja uradio još kad sam bio sa službom u RTS-u u funkciji Odg. urednika Muzičke redakcije RTS-a tako da sam kompletnu muziku, čitaj- špicu, džinglove i pratecu muziku, shvatio kao dobrovoljni radni zadatak i uradio je bez ikakvog honorara. Uvek, a to je izraženo u karakteru našeg naroda, ima zlih jezika i zavisti tako da se ne obraca pažnja na kvalitet uradenog posla nego na korist koju on donosi. Navikao sam se, tokom moje duge i nadam se plodne karijere, na svakakve vrste provokacija i ja na to odgovaram još vecim licnim i profesionalnim angažmanom. Mislim da je sreća važan faktor u životu pa i u karijeri. Nisam mogao da pretpostavim da će "TV "Slagalica" biti jedan od najuspelijih kvizova u regionu, da će trajati više od 20 godina ! Ali kako kažu - sreća treba i da se zasluži, neka vaši poštovani čitaoci sami prosude o istinitosti ovih tvrdnji. Što se tiče moje zarade od autorskih prava moram da se osvrnem na to da meni stižu znacajnije veći iznosi po osnovu pesama koje sam napisao. Podsetiću vaše čitaoce da sam ja autor većine pesama za bend "Generacija 5" koja sa uspehom traje, ove godine slavimo jubilej 45 godina postojanja. Takođe sam autor muzike za pesmu "Za milion godina" u izvođenju "YU Rok misije" tj. najvećih pevackih imena sa prostora bivše države. Kompozitor sam muzika za serije i filmove koje se dugi niz godina emituju na nacionalnim emiterima. Prošle godine dobio sam nagradu Udruženja muzičara džez, zabavne i rok muzike za pesmu "Dolazim za 5 minuta" koja je bila najemitovanija numera na svim radio stanicama u Srbiji - malo li je ? Tako da je moj priliv mnogo značajniji kad su u pitanju svi ovi segmenti mog stvaralaštva od emitovanja kviza koji ste pomenuli - objasnio je Dragoljub.

Ilić ima jaasan stav i o tome da li se autorska prava poštuju u našoj zemlji:

- Autorska prava se u principu poštuju u našoj zemlji i organizacija autora - SOKOJ, čini mi se ulaže napore da omasovi broj korisnika naših autorskih dela tako što opominje i vrši pritisak na neodgovorne korisnike koji pokušavaju da izbegnu obaveze koje im po zakonu ove države sleduju. Koliko sam upoznat, bez obzira na koronu, koja je uticala na sve segmente naših života, SOKOJ je uspeo da i u takvoj situaciji prikupi sve više novca za autore. Ove godine ostvaren je rekordni iznos kad su u pitanju pare koje su se slile u SOKOJ. Nadam se da će digitalizacija koja se sprema u ovoj organizaciji i koju smo velikom većinom izglasali na poslednjoj skupštini Autora, uskoro omogućiti transparentniji uvid, nas autora u to kako se i koliko izvode naša dela a samim tim podici poverenje u našu organizaciju.Naravno da ima izuzetaka od pravila i da bi se bolja uredenost u ostalim segmentima našeg društva odrazila i na status autora, jer poznata je stvar da kompozitor napiše pesmu i da postane hit, a da kajmak pokupe pevači koji tu pesmu izvode i naplaćuju na koncertima, turnejama - zaključuje Ilić.

Ljiljana Stanišić

