SVI SE PITAJU KO JE SUPRUG ILDE ŠAULIĆ? Velika joj je PODRŠKA, retko se pojavljuje u JAVNOSTI, a evo kako IZGLEDA!

Pevačica Ilda Šaulić pre dva dana je napunila 44 godine, a na njenom Instagram profilu smenjivale su se čestitke, među kojima smo primetili i onu najdražu – od njenog supruga.

Bojan je svoju dragu izveo na ručak, a trenutak sreće ovekovečili su u prelepom ambijentu restorana.

„Srećan rođendan ljubavi“, kratko je napisao Bojan koji se očito trudi da supruzi izmami osmeh na lice, posebno na ovaj važan dan koji je sa setom dočekala.

Naime, Ilda je pre dve godine izgubila bebu na početku trudnoće, a sada je svesna činjenice da joj godine ne idu u prilog, tri dana pred 44. rođendan ispričala:

- Ne bi bilo fer da ne dočekam da mi dete poraste i da ne budem tu za njega kada sam mu najpotrebnija. Ali ako bih zatrudnela, rodila bih. Moja ćerka Ema mnogo želi brata ili sestru. Često pita drugu decu: 'Je l' to tvoja rođena sestra ili brat?

Bojan je Ildi nakon večere priredio i proslavu, a pevačica je zbog ćerkice završila je u suzama.

- Hvala svima što ste došli u ovolikom broju! Imam dosta želja, uglavnom je sve to vezano za muziku. Ovo je iznenađenje od supruga. Ono što me je oduševilo je to što je moja devojčica stigla sa rekreativne. Kasnili su, bilo mi je žao što ne mogu da je sačekam, ali je suprug već to organizovao! Sad kad sam ušla, kad sam je ugledala, samo što mi suze nisu pošle - istakla je za Kurir ćerka pokojnog folk pevača Šabana Šaulića.

