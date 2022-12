ALEKS RADILA DEJANU IZA LEĐA! Sakrila od dečka 10.000 EVRA koje su dobili od FANOVA! Evo kome ih je DALA! Dragojević POBESNEO

Aleksandra Nikolić sve je šokirala svojim ponašanjem posle raskida s Dejanom Dragojevićem, a kako dani prolaze, isplivavaju i nove tajne ovog sada već bivšeg para.

Kako saznajemo, Aleks je od svojih fanova neposredno pred ulazak u šestu sezonu "Zadruge" posle jedne emisije dobila kovertu sa čak 10.000 evra, koje su oni skupljali nekoliko meseci. Međutim, Nikolićeva je ovaj novac sakrila od svog tadašnjeg dečka, što znači da je ona već duže vreme planirala raskid s Dejanom.

- Aleksandru su posle jedne emisije koja se emitovala uživo sačekali administratori jedne fan grupe koja je podržavala nju i Dejana. Ona nije mogla da poveruje kad je videla iznos u koverti, a to je bilo ni manje ni više nego 10.000 evra. Odlučila je da ništa ne govori Dejanu o tome, iako je novac bio za oboje, pa je novac sakrila kod drugarice. Kad je ta drugarica videla kako se Aleks ponaša u rijalitiju, pozvala je Dejana i sve mu ispričala. On novac nije hteo, ali se toliko naljutio da je to bila kap koja je prelila čašu, pa je odmah odlučio da raskine vezu s njom, što je i potvrdio na svom Jutjub kanalu - završava naš izvor.

Podsetimo, i sama Nikolićeva je priznala da su Dejan i ona od fanova dobili 2.000 evra za letovanje u Egiptu.

- Gledala sam da vodim računa, ne zbog fanova nego zbog njega. Čuli smo se s podrškom, zahvaljivali, ja sam i dan-danas zahvalna. Slali su nam i poklone, novac. Dali su nam novac za letovanje, 2.000 i nešto evra. Nismo tražili nijedne sekunde, sami su želeli. Nešto su slali kod mene, nešto kod njega, zavisi. Dobio je dron, kameru, ja nakit, narukvice, minđuše. Dobijali smo svašta, to je bilo čudno - ispričala je Aleks i dodala:

- Ljudi su želeli da nas vide zajedno. On je imao susret s takvom pričom, ljudi su želeli da vide ženu i njega zajedno. Nešto što sam naučila uz Dejana, da sve gledam kroz novac. Ali dosta smo mi različiti. Ja sam očekivala druge stvari, zajednički život - ispričala je Aleksandra u "Zadruzi".

