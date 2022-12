VODITELJKA SLAGALICE BESNA ZBOG NATPISA DA JE OPERISALA LICE! Obrazi, usne, kapci... A onda otkrila da li bi se SKINULA GOLA

Voditeljka Slagalice Marije Veljković rešila da stane na put teorijama da je pribegla estetskim korekcijama.

- Ako me pratite na Instagramu vrlo dobro znate šta sam radila na licu i kako se negujem. ‘Izoperisana do neprepoznatljivosti’, ‘Operisala jagodice’, to su naslovi o meni, a ja sam posle toga pomislila ‘pa, moje jagodice i nisu tako loše onda’. Ne znam da li da to shvatim od vas kao kompliment - rekla je Veljkovićeva, iznervirana zbog novinskih naslova.

- Kako godine idu ja sam vrlo zadovoljna sobom, mislim da žene treba da budu zadovoljne sobom i to nema veze ni sa viškom kilograma ni sa veličinom usta. S godinama prihvatite sebe. Lepota dolazi iznutra - dodala je ona.

Voditeljka Slagalice otkrila je i da li bi se ikada slikala naga za potrebe nekog časopisa.

- Mislim da u ovim godinama ne bih - iskrena je bila voditeljka.

