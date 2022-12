RAZVELA SE OD PEVAČA POSLE 5 MESECI! Polumenta napravio skandala koji je tresao REGION, sad lepa Selma progovorila o razvodu

Pevač Dado Polumenta i lepa veroučiteljica Selma Mekić venčali su se 12. decembra 2012. godine u Novom Pazaru, a svadbenom veselju prisustvovao je i njegov sin Dorijan iz vanbračne zajednica sa Anom Marijom Kikoš.

Posle pet i po meseci braka, Dado Polumenta i Selma su raskinuli bračnu zajednicu koja je sklopljena po islamskim običajima, a razlog je njegov povratak noćnim izlascima što se kosi sa razmišljanjima njegove supruge, ali i njihovom verom. Skandal je nastao kada je Selma videla suprugove fotografije iz noćnog provoda.

Selma je sad za medije progovorila i o razvodu.

- Što se tiče položaja žene muslimanke kad je u pitanju razvod ne razlikuje se ništa od ostalih žena sa Balkana. Nekad je razvod više bio tabu tema, sad to više nije, jer žene sve manje trpe fizičko i psihičko nasilje samo da bi ostale u braku - objasnila je Mekićeva.

Podsetimo, kako je sa pevač sa Selmom imao šerijatsko zabavljanje koje isključuje ljubljenje, dodirivanje, odnose i izlaske, Dado je ranije izjavio da mu ništa od navedenog nije nedostajalo.

foto: Kurir

"Otkad je upoznao Selmu, Dado je zaista pokušavao da prestane sa starim navikama, da se posveti braku, izbegne izlaske i sve što uz to ide jer je bio zaljubljen. Međutim, u poslednje vreme ponovo izlazi i to je stvorilo probleme u njihovom braku. Selma bi to i tolerisala da se u medijma nisu pojavile fotografije na kojim je njen suprug okružen devojkama", rekao je svojevremeno za medije izvor blizak ovom paru.

kurir.rs/express.ba/stil