Travellandova Last minute ponuda novogodišnjih putovanja: Avionom od 399€, autobusom od 89€

Spakujte svoje želje u kofere i krenite u susret 2023. godini! Dočekajte je u nekoj od prelepih evropskih metropola i to po specijalnim Last minute cenama.

Novogodišnji duh i praznični ambijent je poseban u svakoj od evropskih prestonica, a vi možete biti deo te magije. U periodu novogodišnjih praznika, svaka metropola, pa i mali romantični gradovi blistaju punim sjajem. Kuda otići, kako se najlakše organizovati jer 2023. godina je na samom pragu! Turistička agencija “Tavelland” je pripremila za svoje putnike listu sa destinacijama koja nije mala, ali izdvojićemo one najtraženije.

Ako posmatramo cenovno najpristupačnije aranžmane i to avionskim prevozom, počećemo od jedinog grada koji se raskošno prostire na dva kontinenta – Istanbula. Paket aranžman od 3 ili 4 noćenja sa najnižom cenom od 399 evra ima svoje avionske polaske za sledeće termine: 28.12. – 01.01. 29.12. – 01.01. 30.12. – 02.01. 31.12. – 03.01.

Naravno, nižu cenu ima autobuski aranžman za Istanbul – od 109 evra (polazak je rezervisan za 01.01.). Prestonica Italije nikoga ne ostavlja ravnodušnim i svakom ostaje u sećanju. Obiđite jedinstveni splet istorije, neprocenljivih umetničkih vrednosti, tradicije, čari slavne italijanske kuhinje, muzike i neodoljivog šarma – RIM. Paket aranžman za Rim avionskim prevozom po ceni od 449 evra ima zakazane termine: 30.12. – 02.01. 05.01. – 08.01. 12.01. – 15.01.

Novogodišnji praznici u Španiji su odlična opcija za odmor za sve putnike koji vole toplinu i evropski ukus. Temperature su zimi u ovoj zemlji retko niže od +10 ° C. Ljubitelji zabavne svečanosti neka posete jedan od većih ali i najlepših gradova zemlje: Barselonu, Madrid, Valensiju. Avionski polasci su spremni već od 29.12. Najnižu cenu aranžmana ima Valansija - od 579 evra na 3 noćenja, dok je cena za Barselonu od 589 evra (polasci: 29.12; 01.01; 05.01; 12.01.). Prelepi Madrid je priča za sebe koju treba doživeti u vreme božičnih praznika. Paket aranžman od 04.01. do 07.01. košta 599 evra po osobi, i verujemo da bi to bio sjajan poček nove godine.

Svetlucavi grad ljubavi – Pariz, poziva turiste sa svih strana sveta na svoju novogodišnju proslavu (avionski polazak iz Beograda zakazan je za 30.12. po ceni od 649 evra na 3 noćenja).

Kada je reč o organizovanim autobuskim aranžmanima za novogodišnje praznike, agencija “Travelland” izdvaja i ove metropole:

PRAG po ceni od 119 evra 01.01. - 06.01. 11.01. – 16.01.

BUDIMPEŠTA po ceni od 95 evra 30.12. - 03.01. 01.01. - 04.01. 05.01. - 08.01. 12.01. – 15.01.

SEVERNA ITALIJA po ceni od 89 evra 30.12. - 03.01. 01.01. – 05.01.

MILANO po ceni od 109 evra 30.12. - 03.01. 01.01. – 05.01. 12.01. – 16.01.

TOSKANA - 3 noći po ceni 165 evra 29.12. - 03.01.

ATINA - 3 noći po ceni od 175 evra 29.12. - 03.01.

BEČ po ceni od 109 evra 29.12. – 03.01. 30.12. – 03.01. 01.01. – 05.01. 05.01. – 09.01. 12.01. – 16.01.

Rezervacije aranžmana se mogu izvršiti u turističkoj agenciji „Travelland“ na adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, možete agenciju zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

