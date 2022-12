REDALJKA! Car ne pušta Maju Marinković, ona sve manje spominje Bilala! A ON sad teši ostavljenu Aleks

Filip Car, koji je rasturio vezu Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića, sad je odlučio da vrati svoju bivšu devojku Maju Marinković, te je ubeđivao da treba da budu zajedno.

Marinkovićeva nije dala na sebe, budući da ima dečka Bilala Brajlovića, što je još više podiglo tenziju.

- Molim te, me pusti. Uništio si devojci vezu! Meni nećeš - vikala je Maja.

- Da li sam ja držao pištolj njoj na glavi? Hajde tebi, ostavi Bilala, ostavi Bilala - govorio je Car i išao za njom. - Govorila si da volim tebe i da se igram sa njom - vikao je Car.

- Zar sada ovo nije dokaz da sam bila u pravu! - vikala je Marinkovićeva. - Pričamo normalno, neću sigurno da ga bijem, baš me briga - odbrusila je Maja.

- Mićo, da li je ova žena izjavila da me voli? - pitao je Filip, što je Lepi Mića i potvrdio

- Da li me voliš? - pitao je Car. - Da li voliš Aleks? - uzvratila je Maja.

- Da li me voliš? - ponovio je.

Da li voliš Aleks - viknula je Marinkovićeva.

- Filipe, pijan si! Hoćeš da me uništiš! Šta sam ja tebi toliko loše uradila? - pitala je Maja. - Hoćeš da odeš sada od mene i ne pričaš nikada više sa mnom? - pitao je. - Hoću! - odgovorila je Maja.

- Hajde, mangupe, ustani i idi! Zapamti samo jednu stvar, nećeš više pričati sa mnom! - odbrusio je Car.

Za to vreme Aleksandra Nikolić je pala u očaj.

- Ja vidim kroz naočare šta on radi, znam ga. Znaš kada osetim Mićo, da će biti nešto - rekla je Aleks. - Rekla si dobro da ustanemo svi ovde i kažemo kako se osećamo. Ti si to najavila. Ne treba da bude sa nekim, a da gleda drugu sa strane, ne treba ti to. Nisi ti invalid, da li si normalna - rekao je Mića.

- Maja me je pitala da li Car nju voli, opipava teren. Ovo ti je on radio i prošli put, a vi trčite za njim kao lude - rekao je Mića.

