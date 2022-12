BEOGRAD NIJE MOGAO DA PODNESE! Laća je POBEGAO iz Srbije zbog TUGE, BOLA i CRNILA: Zdrav mozak ne može više da izdrži...

Milan Radulović Laća preminuo je u 36. godini iznenada u Izraelu. Sin pokojne hitmejkerke Marine Tucaković i kompozitora Aleksandra Fute Radulovića pronađen je mrtav na ulici u Tel Avivu.

Pokojni tekstopisac je u više navrata prethodnih godina govorio o mukama koje su snašle njegovu porodicu, a u jednom momentu odlučio je bio da se odseli iz Srbije.

- Pobegao sam od sebe, od svoje kuće u kojoj je previše crnila, previše depresije, koja se sastojala samo na tome da radim, radim… Ne spavam, i to prosto ne može zdrav mozak više da izdrži. Trebalo je da se upoznam sa Darkom Dimitrovim, da probamo neku saradnju, upoznali se, probali sa Severinom "Fatamarganu", krenuli da se družimo. Počeli smo da radimo i shvatio sam da savršeno funkcionišemo kao tandem - govorio je Laća jednom prilikom.

Beograd ga je asocirao na mnogo toga lošeg, o čemu je pričao pre nešto više od dve godine, pre nego što mu je umrla majka.

- Ne nedostaje mi Beograd, nedostaju mi roditelji, određeni prijatelji i uvek kad se vratim u Beograd ne prija mi, ne legne mi dobro. Traumatično je, dosta se toga desilo. To je kuća gde mi je umro brat, to je kuća gde mi se majka razbolela, tu je i moj stan koji je i hladan, gde je stara instalacija, ne vraća mi se tu. Ti neki ljudi, svako je otišao na svoju stranu, što je meni potpuno okej. Neki su postali kao ljuti što me nema, što se ne javljam, ja svima kažem da dođu u Makedoniju, ali su svi lenji. Imam taj stav, da ne moram da se čujem s nekim deset godina, ako je meni drag, i neko koga volim, kad me pozove na telefon ostaće ista emocija - kazao je tad za "Novu".

- Mislim da ljudi misle da je meni sad mnogo gore. Svi znaju kakav sam ludak, i kako destruktivan znam da budem, ali meni je bolje, a da njima objašnjavam da mi je bolje, glupo je. Ne bi mi ni verovali, ne bih napisao nijednu dobru pesmu, nijedan hit ne bih imao da mi nije bolje. I tu sam nenormalno zahvalan Darku Dimitrovu, ne kao producentu, kao saradniku nego kao prijatelju i čoveku - pričao je.

